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TBMM'de konuşan tıp öğrencisi, Barış Pınarı Harekatında öldürülen YPG'li teröristler arasına eklendi
Daha önce TBMM kürsüsüne çıkarak konuşma yapan tıp öğrencisi Ceren Güneş, TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda öldürüldü
TBMM'de konuşan tıp öğrencisi, Barış Pınarı Harekatında öldürülen YPG'li teröristler arasına eklendi
06 Kasım 2019 - ensonhaber.com
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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve CHP Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Ankara'da terör suçundan gözaltına alınan TTB üyesi öğrenciler ve aileleriyle birlikte 3 Aralık 2012 tarihinde basın toplantısı düzenlemişti.

"TEK SUÇLARI MESLEKLERİYLE İLGİLİ ÇALIŞMAK"
Veli Ağbaba, o gün yaptığı konuşmada; "Silahlı terör örgütüne üye olmaktan suçlanan bu öğrencilerin en temel ortak özellikleri, hayatlarında hiç silah görmemeleri. Bu genç sağlık öğrencilerinin tek suçları düşünmek ve meslekleriyle ilgili çalışma yapmak." demişti.

Ağbaba'nın Meclis'te kürsüye çıkardığı Özge Aydın ise; Bizler sağlığın piyasalaştırılmasına karşı çıkan, üniversitelerin satışmasına karşı çıkan, sağlık hakkını savunan, herkese eşit, ulaşılabilir, parasız sağlık hakkını sabunan öğrencileriz derken terörle bir bağları olmadığını belirterek,  sadece tıp okuyan öğrenciler olduğunu söylemişti.

SURİYE'DE ÖLDÜRÜLDÜ

Terör örgütü için yurt içi ve dışında birçok eyleme katılan Özge Aydın (kod adı Ceren Güneş), TSK'nın Barış Pınarı Harekatı'nda öldürülen YPG'li teröristler arasına eklendi.

Anahtar Kelimeler:

baris pinari harekati ozge aydin ceren gunes

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