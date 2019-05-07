SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TBMM'ye obezite raporu sunuldu: Türkiye’de obezite prevalansı yüzde 40
Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği’nin (MBCDD) TBMM’ye sunduğu obezite raporu kritik uyarılar içeriyor
TBMM'ye obezite raporu sunuldu: Türkiye’de obezite prevalansı yüzde 40
07 Mayıs 2019 - Milliyet Önder Yılmaz
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Diyetisyenliği Derneği tarafından Meclis'e gönderilen raporda Türkiye’de obezite prevalansının ortalama yüzde 40 arttığı belirtiliyor. 

Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz'ın haberine göre, artış kadınlarda yüzde 34 iken erkeklerde yüzde 107’dir.

Raporda, yaşamın ilk yıllarında anne sütü ile beslenilememesinin de obezitede etkili olduğu belirtildi. Çocuklar ve adolesanlarda (ergen); tatlandırılmış içeceklerin tüketimi, okullarda enerji yoğunluğu fazla olan atıştırmalıkların tüketilmesi ve ayaküstü beslenme, televizyon ve yazılı basında yer alan reklamlar etkili.

MBCDD’nin sunduğu raporda şu bilgiler yer aldı:

SIK DOĞUM

Kadınların fiziksel olarak daha az aktif olması, sık doğum yapması, uzun laklasyon süreleri, psikolojik sorunlar ve kullanılan ilaçlar da sebepler arasında.

TATLANDIRILMIŞ ÇAYLAR 

Tatlandırılmış içecekler obezite ile yakından ilişkilidir. Bu içecekler: Gazlı içecekler, şeker eklenmiş içecekler: mısır şurubu, tatlandırılmış çaylar, sporcu içecekleri, meyve suları, haz oluşturan ve gıdada tat değişimine neden olan katkı maddelerinin tüketimi.

MEDENİ DURUM BİLE ETKEN

Obeziteye neden olan diğer etmenler: Medeni durum, sigara içme, alkol tüketimi, yanlış beslenme alışkanlıkları, fiziksel aktivize düzeyi, doğurganlık öyküsü, toplumdan dışlanma ve sosyo-ekonomik düzey, psiko-sosyal stres şeklinde sıralanabilir.

ÇOCUK SAHİBİ OLAMIYORLAR 

Obez bireyler toplumdan dışlanmaktadır. Birey hem kendisi topluma çıkmak istememekte, hem de toplum tarafından rencide edilmektedir. Her iki durum sosyal problemlere neden olmaktadır. Obeziteye bağlı üreme sorunları yaşayan, çocuk sahibi olamayan obez bireyler psikolojik, toplumsal ve bireysel sorunlar yaşamaktadırlar.

KARBONDİOKSİT SALIMI

Obeziteye bağlı olarak daha çok yemek yenilmesi, daha çok karbondioksit salımına neden olur. Bu salınımın artmasının, iklim değişikliklerine neden olacağı öngörülmektedir.

Anahtar Kelimeler:

obezite metabolik ve bariatrik cerrahi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Trakya Üniversitesi Osman Nuri Hatipoğlu astım Hitit Üniversitesi Reha Metin Alkan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Vural Kavuncu ambulans UMKE Sağlık Bakanlığı ambulans İsa Minnetoğlu doktor çalışma hakları Nadide Korkut serviks kanseri Selman Laçin rahim ağzı kadın doğum hastalıkları hekim şarkı zülay kazak sabah gülleri Ankilozan Spondilit Derya Buğdaycı hava kirliliği Temiz Hava Hakkı Platformu Dünya sağlık Örgütü güneş kremi Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi egzersiz omurga sakatlığı Hacettepe Üniversitesi Yeşim Gökçe Kutsal sağlıklı beslenme iftar ramazan Alper Sönmez Dünya Astım Günü bülent şekerel astım astım akciğer sağlığı Dünya Astım Günü Türk Toraks Derneği obezite metabolik ve bariatrik cerrahi ebola salgın kongo demokratik cumhuriyeti Uludağ Üniversitesi tıp fakültesi başhekim Rıdvan Ali kizamik kizamik salgini abd
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.