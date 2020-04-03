TEB: Bir eczacı arkadaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik, eczacılara da kişisel koruyucu ekipman verilmeli

Türk Eczacıları Birliği'nden yapılan açıklamada Denizli'de bir eczacının koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybettiği bildirilirken, eczacılara kişisel koruyucu ekipman verilmesi gerektiği ifade edildi.

''BİR ECZACI KORONAVİRÜS NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ''

Eczacıların zorlu şartlar altında çalıştığının belirtildiği yazıda ''Sağlık çalışanları, COVID-19 salgını dolayısıyla gerek dünyada gerekse ülkemizde çok büyük bir risk altındadır. Nitekim Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca, 1 Nisan tarihinde, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada Türkiye’de 601 sağlık çalışanımızın enfekte olduğunu ifade etmiştir. Bunlardan kaç tanesinin eczacı olduğu Birliğimize bildirilmemiş olmakla birlikte, görevlerinin başındaki meslektaşlarımızdan sadece İstanbul’da 12 eczacımızın maalesef COVID-19 tanısı aldığını biliyoruz. Ayrıca, Denizli’de bir eczacımızı da bu salgın nedeniyle kaybettik.'' denildi.

''ECZACILARA DA KİŞİSEL KORUYUCU EKİPMAN SAĞLANMALI''

Açıklamada eczacıların risk grubunda olduğu hatırlatırılırken, kişisel koruyucu ekipman ihtiyacı şu sözlerle ifade edildi:

''Sayın Koca’nın kişisel koruyucu ekipmana erişim sağlayamayan sağlık çalışanlarının bu eksiklerinin hızla giderileceğini ifade etmesinden büyük bir memnuniyet duyduk. Bu ekipmanların eczacıların ve eczane çalışanlarının da erişimine açık olması konusundaki taleplerimizi bir kez daha yineliyoruz. Piyasada yeterince bulunmayan ve oldukça pahalı olan bu ürünlere ulaşım konusunda eczacılar olarak bizler de büyük zorluklar çekmekteyiz. Sağlık Bakanlığımızın birinci basamak sağlık çalışanları olarak siperlerde kamu hizmeti yapan eczacılarımıza önlük, tulum, siperlik, gözlük gibi koruyucu malzemeleri dağıtmak konusunda da hassasiyetle davranacağını düşünüyor ve bekliyoruz.''

Türk Eczacıları Birliği'nin diğer talepleri şöyle:

İçinden geçtiğimiz bu olağanüstü dönemde salgın ile mücadelenin etkin bir biçimde sürdürülebilmesi için sağlık çalışanlarının sağlığı ve güvenliği birincil öncelik olmalıdır. Biz eczacılar da bu görevi yaparken yetkililer tarafından önemsendiğimizi görmek istiyoruz. Aynı şekilde, açıklanacak ekonomik destek paketlerinde, bu süreçte eczanesini ayakta tutmakta büyük bir zorluk çeken eczacıyı da gözeten çabalara ihtiyacımız var.

Ülkemizin dört bir köşesinde kesintisiz sağlık ve ilaç hizmeti sunan eczaneler, halkın ilk müracaat ettiği sağlık kuruluşları olmaları nedeniyle bulaş riskinin de en fazla olduğu yerlerden birisidir. Dolayısıyla eczacıların ve eczane personelinin mümkün olan en üst seviyede korunması ilaç ve eczacılık hizmetlerinin sürdürülebilirliği açısından da hayati öneme sahiptir.

Türk Eczacıları Birliği olarak pandeminin kontrol altına alınması için bir an önce sokağa çıkmanın sınırlandırılması gerektiği kanaatimizi yineliyoruz. Yapılacak bu düzenlemenin de çalışan kesimler açısından herhangi bir gelir kaybı veya başka bir mağduriyet yaratmayacak şekilde yapılması gerektiğini hatırlatıyoruz.