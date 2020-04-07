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TEB: Eczaneler ikinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapmasın
Türk Eczacıları Birliği (TEB), Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır açıklamasını yaptı.
TEB: Eczaneler ikinci bir açıklamaya kadar maske satışı yapmasın
07 Nisan 2020 15:49 - Sputnık
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Ücretli maske satışının yasaklanması kararıyla ilgili Türkiye Eczacılar Birliği'nden açıklama geldi.

Eczacılar Birliği yaptığı açıklamada, "Meslektaşlarımızın yapılacak ikinci açıklamaya kadar eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamada, maske satışının yasak olduğu ifade edilmiştir. Konu hakkında yapılacak ikinci bir açıklamaya kadar, meslektaşlarımızın eczanelerinden maske satışı yapmaması uygun olacaktır."

Anahtar Kelimeler:

maske satisi turkiye eczacilar birligi

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