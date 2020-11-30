TEB: Eczanelerimiz, ekonomik daralma ile yüz yüze gelmiş durumda, İlaç Fiyat Kararnamesi'nin güncellenmesini talep ediyoruz

TEB'den yapılan yazılı açıklamada, 2020 Yılı İlaç Temin Protokolü'nün 25 Eylül tarihinde Birlik ve Sosyal Güvenlik Kurumlu (SGK) arasında imzalandığı anımsatıldı.

Vatandaşların ilaca erişimi, hastaların ilaçlarını rahatlıkla eczanelerden alabilmeleri açısından TEB ve SGK arasında belirli aralıklarla imzalanan protokollerin büyük önem taşıdığına işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin tüm dünya ile birlikte olağanüstü süreçlerden geçtiğinin, bu protokolün olağanüstü koşullar altında imzalandığının farkındayız. Ancak topluma ilaç ve eczacılık hizmeti vermekte olan biz eczacılar gün geçtikçe güç kaybediyoruz, eczane ekonomilerimiz sistematik bir şekilde kötüye gidiyor. Bizler sorunlarımızın bir an evvel çözüme kavuşturulmasını talep ediyoruz."

Açıklamada, eczacının gelirinin çok büyük oranda devlet tarafından belirlenen ilaç fiyatlarına ve karlılık oranlarına bağlı olduğunun altı çizilerek "İlaç Fiyat Kararnamesi doğrultusunda ilaç fiyatları arttıkça kar oranları düşmektedir. İlaç fiyatları, diğer pek çok ürün gibi genel olarak artma eğilimi gösterirken eczacı karlılığı ise düşme eğilimindedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

2004 yılı İlaç Fiyat Kararnamesi'nin ardından ilaç fiyatlarının çok uzun süre sürekli düşüş eğilimine girdiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu düşme eğilimi çok uzun süredir devam etmektedir ancak daha sonra kısmi artışlar yaşansa da 2007 yılından bu yana İlaç Fiyat Kararnamesi'nde eczacı kar oranları ve kademelerinde değişiklik yapılmadığı için bu durum eczane ekonomilerine olumlu şekilde yansımamıştır. Eczanelerimiz, Kovid-19 pandemisi ile birlikte daha da içinden çıkılamaz bir ekonomik daralma ile yüz yüze gelmiş durumdadır. Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere ilaç fiyatlarına kur ayarlaması yapıldığında ilaç fiyatları artacak ancak bu durum aynı oranda eczane gelirlerine yansımayacak, hatta aksi bir durum söz konusu olacaktır.

Eczanelerimizin finansal sürdürülebilirliği, eczacılarımızın ekonomik kaygılardan uzak nitelikli ve kesintisiz ilaç sağlık danışmanlığı hizmeti verebilmesi adına Sağlık Bakanlığımızdan bir an evvel İlaç Fiyat Kararnamesi'nde düzenleme yapılmasını talep ediyoruz."