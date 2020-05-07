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TEB: Tıbbi maskeler eczane dışında satılmasın
Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak: Tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde yahut internette satılmasını doğru bulmuyor, mesleğimizin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle uyarı görevimizi yerine getiriyoruz
TEB: Tıbbi maskeler eczane dışında satılmasın
07 Mayıs 2020 17:10 - AA
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Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde yahut internette satılmasını doğru bulmadıklarını belirterek, "Mesleğimizin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle uyarı görevimizi yerine getiriyoruz." ifadesini kullandı.

Çolak, maske satışlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, tıbbi maskelerin marketler, eczaneler, tıbbi cihaz satışı yapan medikal firmalar ve elektronik ticaret platformları üzerinden 1 Türk lirası tavan fiyatıyla satışının yapılacağını belirtti.

Pandemi sürecinde, maskenin ulaşılabilir olmasının gerekliliğinin altını çizen Çolak, bu konuda uyarı yaptıklarını ve maskenin kamunun belirleyeceği bir tavan fiyatla ücretli olarak erişilebilir olması talebini dile getirdiklerini hatırlattı.

TEB Başkanı Çolak, açıklamasında şunları kaydetti:

"Maskenin tıbbi bir ürün olması dolayısıyla güvenilir noktalardan temin edilmesi gerekmektedir. Maskelerin belirli özellikleri, onları koruyucu ya da koruyucu olmayan sınıfına kolayca sokabilir. Bu ürünlerden kar elde etmek isteyen kişiler merdiven altında üretim yaparak, kalitesiz ürünleri piyasaya sürebilir. Bu ürünlerin halka ulaştırılmasında kalite değerlendirmelerinin de yapılması gereklidir. Bunu yapacak kişiler de tıbbi ürünlerin halka ulaştırılmasını bugüne dek üstlenmiş olan uzmanlar olacaktır. Bu nedenle, tıbbi bir ürün olan maskenin eczane dışında, marketlerde yahut internette satılmasını doğru bulmuyor, mesleğimizin gerektirdiği sorumluluk bilinciyle uyarı görevimizi yerine getiriyoruz."

Anahtar Kelimeler:

turk eczacilari birligi tibbi maske

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