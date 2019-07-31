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Tebdili kıyafet ile denetim yapan rektör hastaneyi kapattı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, "Hasta bakılmıyor" şikayeti üzerine kıyafet değiştirip hasta gibi Kuşadası International Dent Care diş polikliniğine gitti
Tebdili kıyafet ile denetim yapan rektör hastaneyi kapattı
31 Temmuz 2019 - Cumhuriyet Mehmet İnmez
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Cumhuriyet'te yer alan Mehmet İnmez'in haberine göre doktor ve çalışanların, "Hasta bakmıyoruz, doktorlar izinli, başka hastaneye gidin" yönündeki sözleri üzerine rektör olduğunu açıklayan Aldemir, hastaneyi kapattı.

Aldemir, "Şikayetler üzerine hastaneye gittim. Görevliler, muayene olmadığını, doktorların izinli olduğunu belirterek başka hastaneye gitmemi istedi. Ben de 'siz niye buradasınız' o zaman dedim. Davranışları da çok laubali oldu. Üç katlı binanın klimaları da çalışıyordu. İsraf olduğunu ve hastalara saygısızlık yapıldığına karar verdim. Kapattık orayı. Rektör olduğumu da söyledim. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız. Ben vatandaşın mağdur edilmesine ve devletin israfa uğramasına karşıyım" dedi.

ADÜ Diş Hekimliği Fakültesi'ne bağlı International Dent Care diş polikliniği Kuşadası'nda deniz manzaralı üç katlı binada 8 personelle, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi, Protetik Diş, Endodonti, Estetik, Pedodonti, Periodonti ve Ortodonti hizmetini vermek için 1 yıl önce hizmete girdi.

Rektörü tanımadılar

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Aldemir, son teknoloji cihazlarla donatılan poliklinik personeli ve hastane hakkında şikayet aldı. Hastanın mağdur edilip, edilmediğini denetlemek isteyen Aldemir, mesai saatinde özel aracıyla kıyafet değiştirip, şapka takarak diş merkezine gitti. Muayene olmak isteyen rektörü elinde sigara ile karşılayan personel, "Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin" dedi. Rektör, "Doktor ne zaman gelecek. Dişim ağrıyor" dedi. Personel, "Neden bu kadar çok soru soruyorsunuz? Başka hastaneye gidin, doktorlar izinli. Bir aydır doktor yok" diyerek Aldemir'i tersledi. Rektörü tanımayan personele Aldemir, "Ben rektörüm, neden hastalara böyle davranıyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.

Rektör Aldemir, Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi Başhekimiyle görüşerek kendisini tedavi etmeyen, tersleyen ve laubali davranan poliklinik çalışanlarının başka yere kaydırılması ve Kuşadası'nda polikliniğin kapatılması talimatını verdi.

Görevimi yaptım

Selçuk Aldemir, "Hasta bakmayan ve laubali davranan personeli affetmem. Bir aydır hasta bakılmıyor, ama o personel her gün orada. Klima çalışıyor, elektrik yanıyor. Hastaya hizmet vermeyen bir yeri kapattık. Beni tanımamaları çok önemli değil. Önemli olan hasta bakmamaları ve davranış şekilleri. Yeni doktorlarla en kısa zamanda açacağız. Ben vatandaşın mağdur edilmesini ve devletin israfa uğramasına karşıyım. Zaten bana bağlı kurumları, çat kapı gidip sürekli denetliyorum. Ben görevimi yapıyorum. Oraya rektör olarak değil, vatandaş olarak gittim. Vatandaşa nasıl davranıldığını ve sistemin nasıl aksadığını görmüş oldum. Gerekeni yaptım" dedi.

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