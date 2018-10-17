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Tedavi gören hasta hayatını kaybetti... Hasta yakınları hastaneyi talan etti
Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören bir kadın hasta yaşamını yitirince, yakınları hastane çalışanları ile tartışıp, malzemelere zarar verdi
Tedavi gören hasta hayatını kaybetti... Hasta yakınları hastaneyi talan etti
17 Ekim 2018 - İHA
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Olay, Fırat Üniversitesi Hastanesinde meydana geldi. Edinilen ilgiye göre, Plastik Cerrahi Servisinde yatan kadın bir hasta, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alındı. Fakat hasta yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ölüm haberini alan hasta yakınları Plastik Cerrahi servisi çalışanları ve Dahili Yoğun Bakım Ünitesi çalışanları ile tartışmaya başladı. Hasta yakınları daha sonra serviste bulunan fotokopi makinesi, yazıcıyı ve bilgisayarları yere atarak parçaladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Fırat Üniversitesi Hastanesi Yönetimi şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

Anahtar Kelimeler:

firat universitesi hastanesi saglikta siddet

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People
22
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
17.10.2018 16:39:58
Bir eksikliğimiz var, bulunmaz ne bankada ne de mutfakta.
Kime söylesek herkes lafta molla ama icraat işte ortada.
Göğsünü sıkıştırmıyor mu şu yapılanlar halkın malına
Bağırası geliyor insanın, SABIR İMANIN YARISIYSA yaptığınız ne alaka.


People
17
2) bozeren (nş uz dr)
17.10.2018 15:29:41
ne talanı?! duman etmişler, duman!! Allah'tan korkmaz kuldan utanmazlar!
People
18
3) Ahmet Taha (Uzman Hekim)
17.10.2018 15:02:28
Fırat Üniversitesinde daha önce de yoğun bakımın kapısını kırıp içerdekilere saldırmışlardı. Ceza aldılar mı? Kırılan kapı kimin parası ile onarıldı? Ceza eğer caydırıcı değilse ancak teşvik edicidir.
People
8
4) se (uzm dr)
17.10.2018 14:53:17
Hasta yakınlarının katlara çıkmasına sınırlama getirilmeli ya da katlarda güvenlikçi sayısı arttırılmalı. Kabul edelim ki sağlık işinde şiddet hayatımızın bir parçası oldu!
People
22
5) Uzm Dr (Uzm Dr)
17.10.2018 14:44:53
Ölene Allah rahmet eylesin. Ölüp bu vahşi yakınlarından kurtulmuş.
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