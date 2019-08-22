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Tedavi olmaya gelen şahıs sağlık memurunun cep telefonunu çaldı
ADANA'da aile sağlığı merkezine tedavi olmaya giden Eyüp E. (29), sağlık memurunun cep telefonunu çaldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Tedavi olmaya gelen şahıs sağlık memurunun cep telefonunu çaldı
22 Ağustos 2019 - DHA
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Olay, Seyhan İlçesi Akkapı Mahallesi'nde meydana geldi. Tedavi olmak için aile sağlığı merkezine giden  Eyüp E., sıra numarası alıp beklemeye başladı. Daha sonra acil müdahale odasına giren şüpheli, burada çalışan sağlık memurunun sedye üzerinde bulunan cep telefonunu çaldı. İğne vurulduktan sonra aile sağlığı merkezinden ayrılan şüpheli, kayıplara karıştı.

Bir süre sonra cep telefonunun çalındığı fark eden görevli, polisi aradı. Olay yerine gelen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Hırsızlık suçundan sabıkası bulunan,  Eyüp E.  yakalandı. Şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
 

Anahtar Kelimeler:

aile sagligi merkezi

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1) Mr.Motto (hemşir)
22.08.2019 16:13:48
Doktorun veya sağlık memurunun ağzını burnunu kırsa (medyaya yansıması hariç) tutuksuz yargılanırdı. Dr'u dövüp o kargaşada telefonu yürütseydii şuan özgürdü
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