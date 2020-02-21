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Tedavisi tamamlanmıştı, Çin'deki hastada yeniden Kovid-19 görüldü
Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu'da tedavisi tamamlanan bir hastada tekrar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldü
Tedavisi tamamlanmıştı, Çin'deki hastada yeniden Kovid-19 görüldü
21 Şubat 2020 - AA
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PEKİN - Çengdu kenti sağlık biriminden yapılan açıklamada, evinde karantinası devam eden hastanın testlerinin tekrar pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, hastanın yeniden tedavi altına alındığı vurgulanırken, başka bölgelerde de benzer vakalara rastlandığı kaydedildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, tedavisi tamamlanan hastaların 14 gün karantina altında tutulması, maske takması ve açık alanda yapılan etkinliklere katılmaması tavsiyesinde bulundu. 

Tedavisi tamamlananlar hala virüs taşıyor olabilir

South China Morning Post'un haberine göre, Hubey'de Kovid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık ekibi lideri Cao Cianping, tedavisi tamamlanan hastaların virüs taşımaya devam edebileceğini belirtti.

Cao, Çin ve Kanada'da tedavisi tamamlananlardan testleri pozitif çıkanlar olduğunu vurgulayarak, "Rahat davranmamalıyız. Rakamlar tekrar artabilir." dedi.

Bu tarz vakaların çok tehlikeli olduğuna işaret eden Cao, "Bu hastaları nereye koyacaksınız. Evlerine gönderemezsiniz, başkalarına da virüs bulaştırabilirler. Ancak, imkanların sınırlı olmasından dolayı hastaneye de koyamazsınız." ifadelerini kullandı.

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