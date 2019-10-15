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TEİS Başkanı: Halk sağlığı ciddi bir tehdit altında
Tarım ve Orman Bakanlığı, içeriğinde cinsel gücü artırıcı, zayıflatıcı ilaç etken maddeleri olan zararlı gıda maddelerini açıkladı
TEİS Başkanı: Halk sağlığı ciddi bir tehdit altında
15 Ekim 2019 -
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"Performans artırıcı enerji yüklü” diye satılan çikolatalarda ve kahvelerde sildenafil, sibutramin, tadalafil gibi birçok ilaç hammaddesi tespit edildi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Başkanı Ecz. Nurten Saydan, satılan çikolatalarda, kahvelerde ve gıda takviyelerinde iktidarsızlık tedavisinde kullanılan “sildenafil”;  ölümcül tehlikeleri olduğu için kullanımı yasak olan “sibutramin” gibi ilaç etken maddelerinin tespit edilmesinden kaynaklı durumun ciddiyetine dikkat çekerek, "Vatandaşın yediği çikolatalarda, içtiği kahvelerde, aldığı “gıda takviyeleri”nde ilaç etken maddelerinin bulunabiliyor olmasıyla halk sağlığı ciddi bir tehdit altındadır. Bu durum neden engellenemiyor?" dedi.

Eczanelerde ilaç olarak satılması gereken bu ürünlerin internet ortamında kontrolsüzce satıldığına değinen Saydan, konuyla ilgili şunları söyledi: 

"İlacın yerin eczaneler; yetkili kurumu da Sağlık Bakanlığı'dır. Sildenafil ve sibutramin gibi maddeler ilaçtır ve bunlar rastgele satılamaz. Eczacılar olarak, “bitkisel ürün” adı altında toplanan “Gıda Takviyeleri”nin kontrolsüzce her ortamda satılmasını, hayret ve üzüntüyle takip ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlığını bozan, hayatını kaybetmesine neden olan bu tür ürünlerin sadece eczanelerde ve eczacı kontrolünde satılması gerekir. Bir ürüne ilaç şekli verilmişse, dozu belirlenmiş veya ilaç etken maddesi katılmışsa izni ve kontrolünün Sağlık Bakanlığında, satışının ise eczanelerde olması gerekir."

Bu tarz ürünlerin bitkisel olması ya da gıda takviyesi şeklinde nitelendirilmesi; onların ilaç olduğunu unutturmasın. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan kolayca alınan izinler yüzünden bitkisel ilaç çöplüğüne dönen ülkemizde, ilaç şekli verilmiş bütün ürünlerin Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı olarak ve yine Sağlık Bakanlığı’nın kontrol ve denetiminde eczanelerden satılması gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı ruhsatlı gıda takviyelerinde yaşanan sıkıntılara ne yazık ki sürekli şahit olmaktayız.

TEİS olarak vatandaşlarımıza eczacınıza danışmadan asla ilaç almamalarını ve kullanmalarını önemle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz."

Anahtar Kelimeler:

teis tarim ve orman bakanligi nurten saydan

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