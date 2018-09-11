SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TEİS Genel Başkanı: 'E-reçete eczanelerin yükünü azaltacaktır'
Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından Haziran 2018 dönemine ait illere göre E-reçete yazılma oranları yayınlandı. Oranlara göre en çok e reçete yazılım oranı yüzde 97,50 ile Bolu, en az E-reçete yazılım oranı yüzde 66,17 ile Mardin oldu.
TEİS Genel Başkanı: 'E-reçete eczanelerin yükünü azaltacaktır'
11 Eylül 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

    Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, TEİS olarak başlangıçtan itibaren E-reçeteyi desteklediklerini dile getirerek, "Bütün reçetelerin elektronik imza ile elektronik ortamda yazılması eczanelerimizin yükünü azaltacaktır" dedi. 
    Saydan açıklamasını şöyle sürdürdü: 
    "Özellikle nöbetlerimizde hastaneler tarafından yazılan reçetelerin kağıt olarak değil E-reçete olarak düzenlenmesi nöbetlerimizi kolaylaştıracaktır. Maalesef hala nöbetlerimizde A4 sayfasına yazılan reçetelerin sayısı gelen reçetelerin üçte ikisi oranında olmakta, yani 3 reçeteden 2 tanesi kağıt reçete olarak yazılmaktadır." 
    "E-reçeteye tamamen geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın desteği ve kararlılığı gerekmektedir" diyen Saydan, E-reçetenin kağıt israfını ortadan kaldıracağını bunun da dövizin ülkede kalması anlamında olduğunu dile getirdi. 


    Saydan, E-reçetenin hasta yoğunluğundan alelacele yazılan reçetelerdeki ilaç hatalarını ortadan kaldırdığını söyleyerek şunları kaydetti: 
    "Reçeteler elektronik imza ile yazıldığı zaman hekimden başkasının reçete düzenlemesine imkan vermeyecektir. Bu sebeple sahte reçete düzenlenmesine engel olunacaktır. Eczacılar olarak gelen reçetenin sahte mi gerçek mi olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Bizlerin mesleğimiz gereği birincil olan görevi hasta reçetelerinin karşılanmasıdır. Sahtekarlıkları bilmemiz veya tanımamız mümkün değildir. E-reçete üzerinde tahrifat yapılması mümkün olmadığından meslektaşlarımız zan altında kalmayacaktır.
    E-reçetenin hasta tarafından kaybedilmesi veya yırtılması imkansızdır. Bu sebeple hastalarımız reçete kaybetme sorunu yaşamayacaktır. E-reçete Sağlıkta suiistimalleri engellediği gibi eczacılarımıza reçete girişlerinde sağlanan kolaylık sebebi ile meslektaşlarımızın vatandaşlara “ilaç danışmanlığı“ hizmetine daha fazla zaman ayırmalarına imkan sağlamaktadır.
    Elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, büyük oranda sahte reçetenin ve kağıt israfının önüne geçildi, yazılan reçetelerle ilgili istatistiki bilgi toplanması kolaylaştı,  reçete okunamama durumlarının yüzde yüz giderilmesi sağlandı. İlaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, doktor ve eczacıya vakit kazandırması, kayıt edilebilirlik, sürdürülebilirlik, takip edilebilirlik açısından E-reçete sistemi gayet kullanışlı ve sistemin tüm paydaşları için yararlı bir uygulamadır. 
    TEİS olarak; Türkiye genelinde E-reçete yazılım oranının yüzde yüze ulaşmasının çok önemli olduğuna inanıyor ve bütün reçetelerin E-reçete olarak yazılması için gerekli olan alt yapının tamamlanarak sistemlerdeki iyileştirmelerin bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz." 

Anahtar Kelimeler:

teis eczaci nurten saydan eczane e-recete

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
sağlık bakanlığı atama kurasıcalifornia universitesi gabpbeta1l kanser hucreleriilk yardım erzincan adem canbaba mengucek gazi egitim ve arastirma hastanesitai chi egzersiz oregon saglik ve bilim universitesi kerri winters-stoneTUS tus birincisi çapa tıp dönem birincisi Dr. Hüseyin Can Yücelasm aile sağlığı merkezi chech up sağlıkta dönüşüm mersin sehir hastanesi sağlıkta şiddet saglik-senŞARBON KURBAN ETİ ayten kadanali enfeksiyon hastalıkları sağlıkta şiddet çorum iskilip 112 acil servis youtuber z kuşağı video içeriği fenomenvejetaryen beslenme su tuketimi dr. davy vanhamkadın sağlığı kanser menopoz adetteis eczaci nurten saydan eczane e-receteantibiyotik bakteri staphylococcus epidermidisçin aile planlaması domuz yılı açıköğretim sağlıkta lisans tamamlama lisans tamamlama merzifon kara mustafa pasa devlet hastanesi selcuk seziklihastane atama Opr. Dr. Ahmet Er raziye yildirim ataturk egitim ve arastirma hastanesi izmir katip celebi universitesi ameliyatkanser metastaz ilaç argedr. asim uslu ayse kuru antalya egitim ve arastirmaizmir il saglik bediha salnur ameliyat
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.