TEİS Genel Başkanı: 'E-reçete eczanelerin yükünü azaltacaktır'

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, TEİS olarak başlangıçtan itibaren E-reçeteyi desteklediklerini dile getirerek, "Bütün reçetelerin elektronik imza ile elektronik ortamda yazılması eczanelerimizin yükünü azaltacaktır" dedi.

Saydan açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Özellikle nöbetlerimizde hastaneler tarafından yazılan reçetelerin kağıt olarak değil E-reçete olarak düzenlenmesi nöbetlerimizi kolaylaştıracaktır. Maalesef hala nöbetlerimizde A4 sayfasına yazılan reçetelerin sayısı gelen reçetelerin üçte ikisi oranında olmakta, yani 3 reçeteden 2 tanesi kağıt reçete olarak yazılmaktadır."

"E-reçeteye tamamen geçilmesi için Sağlık Bakanlığı'nın desteği ve kararlılığı gerekmektedir" diyen Saydan, E-reçetenin kağıt israfını ortadan kaldıracağını bunun da dövizin ülkede kalması anlamında olduğunu dile getirdi.



Saydan, E-reçetenin hasta yoğunluğundan alelacele yazılan reçetelerdeki ilaç hatalarını ortadan kaldırdığını söyleyerek şunları kaydetti:

"Reçeteler elektronik imza ile yazıldığı zaman hekimden başkasının reçete düzenlemesine imkan vermeyecektir. Bu sebeple sahte reçete düzenlenmesine engel olunacaktır. Eczacılar olarak gelen reçetenin sahte mi gerçek mi olduğunu bilmemiz mümkün değildir. Bizlerin mesleğimiz gereği birincil olan görevi hasta reçetelerinin karşılanmasıdır. Sahtekarlıkları bilmemiz veya tanımamız mümkün değildir. E-reçete üzerinde tahrifat yapılması mümkün olmadığından meslektaşlarımız zan altında kalmayacaktır.

E-reçetenin hasta tarafından kaybedilmesi veya yırtılması imkansızdır. Bu sebeple hastalarımız reçete kaybetme sorunu yaşamayacaktır. E-reçete Sağlıkta suiistimalleri engellediği gibi eczacılarımıza reçete girişlerinde sağlanan kolaylık sebebi ile meslektaşlarımızın vatandaşlara “ilaç danışmanlığı“ hizmetine daha fazla zaman ayırmalarına imkan sağlamaktadır.

Elektronik imzalı e-reçete sistemiyle, büyük oranda sahte reçetenin ve kağıt israfının önüne geçildi, yazılan reçetelerle ilgili istatistiki bilgi toplanması kolaylaştı, reçete okunamama durumlarının yüzde yüz giderilmesi sağlandı. İlaç bilgisine ulaşma süresinin kısalması, doktor ve eczacıya vakit kazandırması, kayıt edilebilirlik, sürdürülebilirlik, takip edilebilirlik açısından E-reçete sistemi gayet kullanışlı ve sistemin tüm paydaşları için yararlı bir uygulamadır.

TEİS olarak; Türkiye genelinde E-reçete yazılım oranının yüzde yüze ulaşmasının çok önemli olduğuna inanıyor ve bütün reçetelerin E-reçete olarak yazılması için gerekli olan alt yapının tamamlanarak sistemlerdeki iyileştirmelerin bir an önce gerçekleştirilmesini istiyoruz."