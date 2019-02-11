TEİS: 'İlaç tedarikinde sorun devam ediyor'

Piyasada antibiyotik, tansiyon, ağrı kesici ve göz damlalarına kadar bir çok ilacın bulunamadığını daha önce kamuoyuyla paylaşan TEİS Genel Başkanı Ecz. Saydan, "Yetkililer bulunamayan ilaç sorunu olmadığını söylüyorlar, ancak maalesef sorun devam ediyor" dedi.

İlaç takip sistemi verilerine göre; 25.988 eczanenin 32'sinin stok yaptığını söyleyen yetkililerin yanlış bilgilendirildiğini düşündüklerini ifade eden Saydan, stokçuluk yaptığı söylenen 32 eczanenin 2018 yılı sonunda yeni açıldığı için ilaç alan ve bunları hastalara veren eczaneler olduğunu belirterek, "Sistem üzerinden 2017 yılına göre 2018 yılında daha fazla ilaç alan eczanelere bakılıp liste hazırlanmış. Kayıtlar kontrol edildiğinde bu eczanelerin 2017 yılında ilaç almayan, ama 2018 yılının son aylarında yeni açıldığı için ilaç alan ve bunları hastalar veren eczaneler olduğu görülecektir. Elinde ilaç olduğu halde yok diyen, hastasına ilaç vermeyen yani stokçu eczane yok, eczanelerimizdeki tek stok, yok ilaçların listeleridir" dedi.

Saydan, eczanelerdeki ilaç tedarik sorununun devam ettiğine dikkat çekerek açıklamasında şunlara yer verdi:

"İlaç fiyatı hesaplamasında kullanılan Avro'dan dolayı sıkıntı yaşayan ilaç firmaları ithalat ve üretim planlamasını Şubat ayına göre yapmış durumdalar. Aralık 2018'de fiyatı indirilen bazı ilaçlara, 25 Ocak 2019 tarihinde tekrar fiyat artışı yapıldığı halde, fiyatı artan 42 ilacın sadece 9 tanesi piyasada bulunmaktadır. Bu da göstermektedir ki düşüşü karşılamak için yapılan fiyat artışı üreticilerde ve ithalatçılarda olumlu karşılık bulmamıştır.

Yetkililerin açıklamasında 65 üretici firmadan 42'sinin, 161 ecza deposundan 20'sinin stok yaptığının İlaç Takip Sistemi kayıtları üzerinden tespit edildiği anlaşılmaktadır. Biz eczane eczacıları olarak ecza depolarının ve ilaç firmalarının İlaç Takip Sistemi üzerinden stoklarını göremiyoruz. Ama vatandaşlarımız aradıkları ilaç için bütün eczanelerin stoklarını İlaç Takip Sistemi üzerinden sorgulayabiliyorlar. Vatandaşa bilgi veren sistem ne yazık ki biz eczacılara bilgi vermiyor. Eğer eczacılar olarak depolarda ve firmalarda İlaç Takip Sistemi üzerinden ilaç arayabilseydik durum bu hale gelmeyebilirdi. "

Ecza depolarının ve ilaç firmalarının stoklarındaki ilaçların eczanelere sevkiyatını minimum seviyede tuttuklarını, bu yüzden de piyasada bulunmayan ilaç sayısında azalma olmadığını söyleyen Saydan, şunları kaydetti:

"Yetkililer eğer Avro güncellemesini öne çekebilir veya bu duruma çare bulabilirse, bizler de vatandaşlarımıza hizmet verebiliriz. Her eczanede “yok ilaçlar” listesi uzadıkça uzuyor, her gün yokları depolara okumaktan, onların da yok demesinden bıktık.

Eczanelerimizdeki tek stokun yok ilaçların listesi olduğunu, bu durumdan en az hastalar kadar bizim de mağdur olduğumuzun altını önemle çiziyor, yetkililerin bizlerin ve vatandaşlarımızın derdine ivedilikle çözüm bulmasını talep ediyoruz.

