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TEİS: 'Sahte ve kaçak ilaçlar halk sağlığı için büyük risk'
Kayseri'de kaçak yollarla yurtdışından getirilen çok sayıda cinsel içirikli ilaçların ele geçirildiği haberleri basında yer aldı. Bu haberler eczacılık camiasını endişelendirirken, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) vatandaşların internet ya da benzeri yerlerden ilaç almamalarını, ilaçlarını eczacı danışmanlığında eczanelerden almaları gerektiğine dikkat çekti.
TEİS: 'Sahte ve kaçak ilaçlar halk sağlığı için büyük risk'

ARŞİV

25 Haziran 2019 -
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Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre her yıl ilaçlara harcanan paranın dörtte biri sahte ilaçlara gidiyor. Çeşitli yollarla piyasaya giren sahte ilaçlar da insan sağlığını tehdit ediyor. 
Konuya ilişkin bir açıklama yapan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan: “Sahte ve kaçak ilaçlar, etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkilere ve zehirlenmelere hatta ölümlere neden olabilmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımız, ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmelidir” dedi.

Kaynağı, üreticisi, saklama şartları bilinmeyen ve gerekli inceleme ve analizleri yapılmamış bu ürünlerin satılmasının, halk sağlığı için büyük risk taşıdığını söyleyen Saydan, "Ülkemize kaçak olarak giren ilaç çeşitlerinde zayıflama ilaçları, afrodizyak etkili ilaçlar, saç ürünleri ve hormonlar başı çekmektedir" dedi.  

TEİS Genel Başkanı Saydan açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Her geçen gün basında; “sahte ilaç vurgunu”, “kaçak ilaçlar ele geçirildi”,”sahte ilaçtan zehirlendi” başlıklı haberleri maalesef üzüntüyle takip etmekteyiz. 

Vatandaşlarımız bilmelidir ki; Sahte ilaç Sağlık Bakanlığınca ruhsat verilmiş bir ilacın, içinde etken madde miktarı az veya hiç konulmamış, etken maddesi yerine de ucuz ve farklı maddeler konularak üretilmiş olan ilaçlardır. Sahte ilaçlar, etkisizlik, eksik tedavi, beklenmeyen yan etkilere, zehirlenmelere hatta ölümlere neden olabilmektedir. Bu yüzden vatandaşlarımız, ilaçlarını kesinlikle eczanelerden temin etmelidir. 
Kaçak ilaçlar ise, ülkemize yurt dışından izinsiz, kontrolsüz olarak yasal olmayan yollarla gelen ilaçlardır. Bu ilaçların Sağlık Bakanlığı’nca kontrolü yapılmamış olduğundan; İçindeki etken maddenin tam olup olmadığı da bilinmemektedir.

"İnternetten ilaç almayın"

Özellikle internet sitelerinden yapılan özendirici ve süslü söylemlere aldanılmaması ve asla internet üzerinden ilaç alınmaması gerekmektedir. Çünkü, sahte ve kaçak ilaçlar en çok internet üzerinden satış imkanı bulmaktadır.
Unutulmamalıdır ki; İster bitkisel, ister kimyasal olsun ilaçlar kimyasal maddelerdir. Halkımızın sağlığı için ilaçların, eczaneden, eczacıya danışarak alınması gerekmektedir. 
Gerek internet üzerinden, gerekse eczane dışında ilaç satışına izin verilmemeli, internet üzerinden tedavi edici özelliği belirtilerek ilaçmış gibi satılan ürünlere de göz yumulmamalı bu konuda ağır yaptırımları olan cezalar uygulanmalıdır.”

Anahtar Kelimeler:

sahte ilac teis eczane

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