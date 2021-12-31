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Tek çözüm test yaptırmak: Influenza, COVID-19'u geçti
Covid-19 ve varyantları ile mücadele ederken grip geri döndü. H1N1 vakaları patladı; yanlış teşhis hastalığı daha da ağırlaştırıyor.
Tek çözüm test yaptırmak: Influenza, COVID-19'u geçti
31 Aralık 2021 11:08 - Türkiye Gazetesi Ziyneti KOCABIYIK
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Toplumda hızla yayılan Omicron varyantı, influenza ve domuz gribinin belirtilerinin birbirine benzemesi sebebiyle teşhiste karışıklık yaşandığını vurgulayan uzmanlar, ayırıcı teşhis için test yaptırılması gerektiğini söylüyor.

Hepsi solunum yoluyla bulaşan viral enfeksiyon olan bu hastalıklara yaklaşımın ve tedavilerinin farklı olması sebebiyle erken dönemde doğru teşhis edilmesi gerektiğini söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serkan Özbakış "Influenza, domuz gribi ve Covid’in belirtileri birbirine benziyor. Son dönemde ateş, öksürük, baş ağrısı, burun akıntısı ile başvuran hastaların sayısında artış var. Özellikle düşmeyen ve 38,5-39 dereceleri bulan yüksek ateşle geliyorlar" dedi.

"Aşının etkisiyle COVID soğuk algınlığı gibi geçiyor"

Dr. Özbakış, "Bunlar birbirine karışıyor. Test yaptırmaktan başka şansımız olmuyor. Aile hekimliklerinde Covid ya da influenza testi yapılmıyor. Testler özel hastanelerde, devlet hastanelerinin bazılarında ve üniversite hastanelerinde yapılıyor” dedi.

Aile hekimliklerinin henüz ne hastalığı olduğu bilinmeyen 'ayrışmamış hastalar'ın başvurduğu birimler olduğunu ifade eden Dr. Özbakış "Covid, influenza ve domuz gribi viral hastalıklar. Bu yüzden hiçbirinde antibiyotik kullanılmasına gerek yok. Şikâyetle gelen hastaya belirtileri tedavi eden soğuk algınlığı ilaçları veriyoruz. Covid’den şüphelendiğimiz hastaları teste yönlendiriyoruz. Bunun da sebebi bulaştırmasını engellemek. Artık Omicron’un da etkisiyle aşılı kişilerde Covid, soğuk algınlığı gibi hafif geçiyor. Eğer influenza ya da domuz gribi olduğunu düşünüyorsak ve sıkıntılı bir durumu varsa antiviral dediğimiz özel bir ilaç tedavisi veriyoruz" dedi.

Anahtar Kelimeler:

influenza covid-19 test domuz gribi viral enfeksiyon

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