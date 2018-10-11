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Tek yumurta ikizi doktorlar aynı hastanede göreve başladı
Tek yumurta ikizi doktorlar Oğuz ve Onur Şahin (26) ilk görev yerleri olan Ordu'da hastalara şifa dağıtıyor.
Tek yumurta ikizi doktorlar aynı hastanede göreve başladı
11 Ekim 2018 -
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Tokatlı bir ailenin ikiz çocukları olan Şahin kardeşler ilkokul, lise ve üniversite yıllarında da aynı sırada okudu. Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan ikiz doktorlar Ünye Devlet Hastanesi'nde pratisyen hekim olarak göreve başladı. 

Hastanenin acil bölümünde görev yapan Şahin kardeşlerin birbirlerine olan benzerliğiyle görenleri şaşırtıyor. 

Dr. Oğuz Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşiyle bu zamana kadar hiç ayrılmadığını, ortak yönlerinin de oldukça fazla olduğunu söyledi. 

Eğitimlerini birlikte tamamladıklarını anlatan Oğuz Şahin, aynı şeyleri düşündüklerini, aynı yemekleri yediklerini, kıyafet tercihlerinin aynı olduğunu ve hatta aynı takımı tuttuklarını kaydetti. 

Şahin, kardeşiyle birlikte aynı hastanede görev yapmaktan da son derece memnun olduğunu dile getirdi. 

Atamalarının ardından Ünye Devlet Hastanesi acil bölümünde göreve başladıklarını aktaran Oğuz Şahin, bazı hastaların ve hastane çalışanlarının benzerlikleri dolayısıyla kendisini kardeşiyle karıştırdıklarını belirtti. 

Oğuz Şahin, "Doktor olmayı çok istiyorduk. Ailemizin de desteğiyle başardık. Farklı mesleği seçebilirdik ya da farklı illerde yaşayabilirdik. Ama bizim tercihimiz bu yönde oldu. Çünkü biz bu şekilde yaşamayı tercih ettik ve bu şekilde de mutluyuz." dedi. 

- "Doktorluk mesleğinden çok memnunuz"

Dr. Onur Şahin ise doktor olmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "Bir daha okuma şansım olsa yine Tıp Fakültesi okumayı tercih ederdim. Çünkü insanların duyduğu saygı bizleri çok mutlu ediyor." diye konuştu. 

İkiz olmaları nedeniyle zaman zaman ilginç olaylarla karşılaştıklarına işaret eden Onur Şahin, bazı hasta ve yakınlarının benzerliğe şaşkınlıkla baktığını, bazılarının ise kendisi ve kardeşini tek doktor sandıklarını belirtti. Onur Şahin, "Bazı insanlar bizi iki ayrı kişi değil, tek kişi olarak düşünüyordu. Bir araya geldiğimizde çok şaşıran oluyor. Zaman içerisinde gerek personeller olsun, gerekse de hastalarımız olsun alışmaya başlıyorlar." ifadelerini kullandı.

İkiz kardeşiyle ortak yönlerinin oldukça fazla olduğuna dikkati çeken Onur Şahin, her şeyi birlikte yapmayı tercih ettiklerini, şimdiye kadar hiç ayrılmadıklarını, bundan sonra da ayrılmayı hiç düşünmediklerini söyledi. 

Ünye Devlet Hastanesine gelen hastalardan Ecem Akgün, "Ben tek doktor beklerken ikiz doktorları karşımda gördüm ve çok şaşırdım. Gerçekten doktorlar birbirlerine çok benziyor. Ayırt etmek adeta imkansız." dedi. 

Hastalardan Ahmet Dikici de "Karşımda ikiz doktorları görünce çok şaşırdım. Hatta ikizleri görünce hastalığımı falanda unuttum." diye konuştu. 
 

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ikiz doktorlar oguz sahin

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