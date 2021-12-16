Tekerlekli sandalye gibi taşınacak: Düşük maliyetli, taşınabilir bir MRI makinesi prototipi üretildi

MEDİMAGAZİN - MRI makinelerinin geliştirilmesi, tıbbi açıdan büyük bir atılımdı; vücuttaki yumuşak dokuların görüntülenmesine izin vererek doktorlara teşhis için önemli bir avantaj sağladı.

Beyin yaralanmalarını ve bozukluklarını teşhis etmek için birincil araç haline geldiler. Ama MR makineleri hala pahalı ve fiyatları 1 ile 3 milyon dolar arasında değişiyor. Ayrıca, çoğu makinenin işletim ve bakım maliyetlerinde ayda 15.000 ABD Dolarına yakın çalıştığı için çalıştırılmaları da pahalıd. Ek olarak, gmakinalar hantal ve klostrofobisi olan insanlar için bir kabus.

Bu yeni çabada, araştırmacılar, 20.000 dolar gibi düşük bir fiyata yapılabileceğini ve satılabileceğini iddia ettikleri bir MRI makinesi geliştirdiler. Ayrıca standart bir duvar prizine takılabileceğini ve ekranlama gerektirmediğini ve ayrıca tekerlekler üzerinde odadan odaya itilecek kadar hafif olduğunu belirtiyorlar.

Araştırmacılar, manyetik alan gereksinimlerini 3 Tesla'dan 0,055 Tesla'ya düşürerek makinenin maliyetini düşürmeyi başardılar. Bu, harici elektromanyetik sinyaller ile sistemlerin ihtiyaç duyduğu mıknatıslar arasındaki paraziti ortadan kaldıran bir deep learning-derin öğrenme algoritması uygulanarak gerçekleştirildi. Ve bu, ortaya çıkan makinenin, geleneksel MRI makinelerinin büyük bir kısmını oluşturan koruyucu gerektirmediği anlamına gelir. İnceltilmiş versiyonu sadece 750 kg ağırlığında.

Araştırmacılar ayrıca, daha önce beyin yaralanmaları veya bozuklukları teşhisi konan hastaları kullanarak makinelerini test ettiler ve teşhis için yeterince iyi görüntüler üretebildiğini tespit ettiler. Daha düşük maliyeti nedeniyle makinelerinin daha fazla hastane tarafından kullanılabileceğini ve yatak başı uygulamalar için kullanılabileceğini öne sürüyorlar.