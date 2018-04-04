Tekirdağ'da lise öğrencisine menenjit teşhisi konuldu

TEKİRDAĞ (AA) - Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, ilçede bir lise öğrencisine menenjit teşhisi konulduğunu belirterek, öğrencinin ailesi ve arkadaşlarına koruyucu tedavi uygulanmaya başlandığını bildirdi.

Alınan bilgiye göre, okulda rahatsızlanan lise öğrencisi B.S (15), önce Çorlu Devlet Hastanesine buradan da Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yapılan tetkikler sonucu B.S'ye menenjit teşhisi konuldu.

Kaymakam Kızıltoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, B.S'ye menenjit teşhisi konulmasının ardından gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.

Öğrenci ile yakın temasta bulunan sınıf arkadaşları ve ailesine de Ergene Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından antibiyotik tedavisine başlandığını ifade eden Kızıltoprak, "Koruyucu tedbir olarak başlanan tedavi iki gün sürecek. Şu an için okulda eğitim öğretim sorunsuz bir şekilde devam ediyor. Öğrencimizin sağlık durumunu da sürekli olarak kontrol ediyoruz. İyiye gittiğini öğrendik" dedi.

Bu arada, Trakya Üniversitesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisi süren B.S'nin bilincinin yerine geldiği, öğrencinin rahatsızlanmasına yol açan menenjit türünün ise araştırıldığı bildirildi.