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Teknoloji bağımlılığı Meclisce araştırılacak: Amaç zararları en aza indirmek
TBMM Genel Kurulu'nda, "teknoloji bağımlılığı" ile ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu
Teknoloji bağımlılığı Meclisce araştırılacak: Amaç zararları en aza indirmek
21 Şubat 2019 - AA
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TBMM Genel Kurulunda, bilişim teknolojileri bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerinin her yönüyle görülmesi ve değerlendirilmesi, bu bağımlılığın verdiği zararların en aza indirilmesi amacıyla Meclis Araştırması komisyonu kurulmasına kabul edildi.

Genel Kurulda, yerinden yapılan konuşmaların ardından, AK Parti'nin gündeme ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Buna göre, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan ve ekonomi alanında düzenlemeleri içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesini öngören kanun teklifi gündemin ön sıralarına alındı.

Genel Kurul, bugün bu tekliflerin bitimine kadar çalışacak. Bitirilememesi durumunda, Genel Kurul yarın da toplanacak.

Öte yandan, bilişim teknolojileri bağımlılığının bireylerin üzerindeki etkilerinin her yönüyle görülmesi ve değerlendirilmesi, bu bağımlılığın verdiği zararların en aza indirilmesi amacıyla Meclis Araştırması komisyonu kurulmasına ilişkin önergelerinin, birleştirilerek bugün görüşülmesine ilişkin Danışma Kurulu önerisi de Genel Kurulda kabul edildi.

Önergeler üzerinde gruplar adına söz alınmadı ve komisyon kurulması oy birliği ile kabul edildi.

Anahtar Kelimeler:

teknoloji bagimliligi tbmm arastirma kurulu

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