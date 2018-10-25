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Teknoloji Fakültesinden tıbbi tasarım: 'Yenidoğanların evde takibi için 'tulum'
Konya'da, Selçuk Üniversitesi (SÜ) Teknoloji Fakültesi öğrencisi Yasin Doğanşah'ın tasarladığı tulum, yenidoğan bebeklerde sarılık hastalığının hastanede uygulanan fototerapi tedavisinin evde takibinin yapılmasını sağlayacak.
Teknoloji Fakültesinden tıbbi tasarım: 'Yenidoğanların evde takibi için 'tulum'
25 Ekim 2018 - AA
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Bilgisayar mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Doğanşah'ın, çocuğunun sarılık hastalığı sırasında yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak ürettiği tulum, bebeklerin tedavisi süresince hastanede kalma zorunluluğunu sona erdirecek.
TEKNOFEST İstanbul'da finalde sergilenen, TÜBİTAK'ın Girişimcilik ve Yenilikçilik Yarışması Tekno Girişimcilik alanında 3'üncülük ödülü alan ve tamamen yerli imkanlarla üretilen tulumun, Sağlık Bakanlığının onay vermesi halinde seri üretimine geçilecek.
Doğanşah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültenin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Köklü'nün danışmanlığında projeye başladığını söyledi.


Yenidoğan sarılığının hastanede yatmaya gerek kalmadan, evde tedavi edilmesine imkan sağlamak amacıyla çalışma yaptığını anlatan Doğanşah, "Yenidoğan bebeklerde sarılığın tedavisi için hastanede fototerapi uygulanıyor. Bu işlem hastane maliyetlerinin artmasına ve bebeğin bir süre hastanede kalmasına neden oluyor." dedi.
Doğanşah, bu durumun bebeği hem huzursuz ettiğini hem de anneden ayrılmak zorunda bıraktığını dile getirdi.
Projeyi, eşi doğum yaptıktan sonra tasarladığını belirten Doğanşah, şöyle devam etti:
"Proje fikri, eşim doğum yaptığında bebeğimizin sarılık geçirmesi üzerine ortaya çıktı. Hastalıktan dolayı bazı sıkıntılar çektik. Aynı şekilde hastanede sarılık hastalığından dolayı yatan diğer bebekleri de gözlemlediğimde bir takım sıkıntılar yaşadıklarını fark ettim. Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Murat Köklü'nün danışmanlığında projeyi hayata geçirmeye karar verdim. Çocuk uzmanı doktorlarla görüşmelerim neticesinde, kandaki bilirubin seviyesine göre etkili fototerapi veren, yenidoğan fototerapi tulumunu yaptım."
 Bebeğin sağlık değerleri anlık takip edilebiliyor 
Doğanşah, tulumun patent başvurusunun yapıldığını, etik kurulu kararının ardından Sağlık Bakanlığı'nın onayına sunulacağını ifade etti.
Tulumun, annelerin yenidoğan bakımını kolaylaştırmak için bazı özellikler de içerdiğine dikkati çeken Doğanşah, şunları kaydetti:
"Tuluma yerleştirilecek ekran sayesinde bebeğin nabzını, kandaki oksijen miktarını ve terlemesini anlık takip edebiliyor ve kayıt altına alabiliyorsunuz. Bu özellik bebeğin sağlık durumunu takip etmemize olanak tanıyor. Aynı zamanda bebeğinizin anlık sağlık değerlerini hekimle de paylaşabiliyorsunuz. Tedavi süresince bebeğin sağlığında bir değişiklik olursa cihaz kendisini otomatik olarak kapatabiliyor. Eğer değişiklik olmazsa belirlenen tedavi süreci sona erince kapanıyor. Aynı zamanda hastanedeki gibi gözleri kapatılmak zorunda kalmıyor. Bebek annesinden ayrılmıyor, huzursuz olmuyor."
Hastanelerde kullanılan fototerapi cihazlarının maliyetinin 30-40 bin lira civarında olduğunu, geliştirdiği tulumu ise 150 ile 200 lira arasında bir maliyetle ürettiklerini vurgulayan Doğanşah, biyomedikal cihazların yerli üretimine katkı sağlamak istediklerini aktardı.

Anahtar Kelimeler:

yenidogan dr murat koklu

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