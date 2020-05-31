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Temasın en aza indirilmesi için THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi
Koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri nedeniyle ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran'da yeniden başlayacak Türk Hava Yolları (THY), ikramları kutu içerisinde yolculara sunma kararı aldı.
Temasın en aza indirilmesi için THY'den uçaklarda ikram düzenlemesi
31 Mayıs 2020 12:55 -
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Kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için harekete geçen THY, ikramları kutu içerisinde yolculara sunacak.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilen aranın ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00'da İstanbul Havalimanı'ndan Ankara'ya icra edecek THY, kabin ekibi ve yolcuların birbirleriyle temasını azaltmak için bazı düzenlemelere gitti.

Tek kullanımlık olacak
Düzenleme kapsamında uçak içindeki ikramlar kutu içerisinde yolculara verilecek. Bütün malzemeler tek kullanımlık olacak. Uçaklarda, çay ve kahve servisi yapılmayacak. Cam ve porselen bardak kullanılmazken menü kartları da dağıtılmayacak.

Uçaklarda görevlendirilecek hijyen uzmanı ekibi, servisin hiçbir aşamasına dahil olmayacak, sadece sefer boyunca temizlik ve hijyeni kontrol edecek.

Anahtar Kelimeler:

thy ikram koronavirus

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