SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
TEMD Başkanı: Türkiye'de her üç kişiden biri obez
Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Başkanı Saygılı, "Türkiye'de her üç kişiden birinin obez olduğunu söyleyebiliriz." dedi
TEMD Başkanı: Türkiye'de her üç kişiden biri obez
29 Nisan 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Başkanı Prof. Dr. Füsun Saygılı, bireylerin vücut kitle endeksi 30'un üzerindeyse obez, 40'ın üzerindeyse ileri derece obez kabul edildiğini belirterek, "Türkiye'de her üç kişiden birinin obez olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

TEMD tarafından Belek turizm merkezinde düzenlenen "41'inci Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi" çok sayıda bilim insanın katılımıyla başladı.

Prof. Dr. Saygılı, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, dernek olarak ilgilendikleri hastalıkların toplumda sık görüldüğünü söyledi.

Sık görülen hastalıklarla ilgili doğru bilinen yanlışların yaygın olduğuna işaret eden Saygılı, "Bu hastalıkların bilinen yanlışlarını düzeltmek için buradayız. Diyabet, D vitamini eksikliği, tiroid hastalıkları ve obezite en sık görülen önemli hastalıklar. Obezite dünyada hızla artıyor ama Türkiye'de bunun daha hızlı olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.

Türkiye'de 2000 ve 2010 yıllarında yapılan bir araştırmada, obezite hızının yüzde 50 arttığının ve erkeklerde ikiye katlandığının ortaya konulduğunu bildiren Saygılı, "Obeziteyi vücut kitle endeksiyle hesaplıyoruz. Bireylerin vücut kitle endeksi 30'un üzerindeyse obez, 40'ın üzerindeyse ileri derece obez kabul ediliyor. Türkiye'de her üç kişiden birinin obez olduğunu söyleyebiliriz." dedi.

Ülkedeki obezite hastası oranının yüzde 32 olduğunu dile getiren Saygılı, hastalığın tanısını bel çevresi ölçümünü alarak da koyabildiklerini, endeksin kadınlarda 90, erkeklerdeyse 100 santimetre olduğunu ifade etti.

"Her 8 kişiden birinde diyabet görülüyor"
TEMD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Sönmez de Türkiye'de her 8 kişiden birinin diyabet hastalığına yakalandığını ve ülkenin sağlık bütçesinin 4'te 1'inin buna harcandığı söyledi.

Türkiye'de diyabetin kontrolünün sıkıntılı olduğunu belirten Sönmez, "Kadınların durumu daha kötü. İşin zemininde obezite hastalığı var. Türkiye'de her 100 diyabet hastasından 90'ı kilolu veya obezite hastası.'' dedi.

Obezlerde kan şekeri kontrolünün zor olduğunu dile getiren Sönmez, şunları kaydetti:

"TEMD çalışması sonuçlarına göre, eğitim düzeyi düşük olan, egzersiz yapmayan, sigara içen ve sık hipoglisemi yaşayan diyabetlilerin kan şekerleri daha kötü durumda. TEMD çalışmasının bir başka çarpıcı verisi de özel sağlık kurumlarında takip edilen diyabet hastalarının devlet veya üniversite hastanelerindekine göre daha iyi metabolik kontrollerinin olduğudur. Bu durumun özel merkezlerde hastalara ayrılan zamanın daha fazla olması ve bu hastaların daha yüksek gelir ve eğitim düzeyleri olmasıyla ilgili olduğunu düşünüyoruz.''

Sönmez, sivil toplum kuruluşları, basın, Sağlık Bakanlığı ve meslek örgütlerinin el ele verip Türkiye'de diyabet yönetiminin daha iyi hale getirilmesi için doğru adımları atması gerektiğini ifade etti.

Kongre, 1 Mayıs'ta sona erecek.

Anahtar Kelimeler:

obezite diyabet fusun saygili endokrinoloji

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kızamık aşısı çocuk felci boğmaca Dünya Sağlık Örgütü ambulans 112 acil kahramanmaraş kızamık salgını Armand Dorian California Üniversitesi California Devlet Üniversitesi ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı UMKE Türkiye Ulusal Alerji ve İmmünoloji Derneği Bülent Şekerel Abant İzzet Baysal Üniversitesi Ayşe Ceren Akay pediatri obezite morbidite mortalite Tip 2 diyabet Avrupa Obezite Kongresi sağlık okuryazarlığı Dünya Sağlık Örgütü DSÖ Pavel Ursu doktora burs yekta saraç YÖK Başkanı Akdeniz Üniversitesi Dünya Dişhekimleri Birliği Taner Yücel Duygu İlhan ERO Nermin Yamalık kahvaltı Amerikan Kalp Hastalıkları Fakültesi geleneksel tıp sağlık bakanı fahrettin koca İdlib sağlık merkezi doğum hastanesi ambulans TANAP Sağlık Bakanlığı obezite Avrupa Obezite Kongresi eklem tedavisi glukozamin Muhammet Dönmez Metin Bülbül sahte reçete eczacı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ATUDER Başar Cander acil tıp endokrinoloji metabolizma hastalıkları Kemal kılıçdaroğlu medical park Mahmut arslan isimsiz sendrom Charlie Parkes KOAH zatürre Abdullah Sayıner akademik burs Pediatrik Karaciğer Nakli Klinik Araştırma Muazzez Özden acil servis İdris Baykan Sağlık-Sen veteriner hekim Murat Arslan obezite diyabet Füsun Saygılı Endokrinoloji kanser tıbbi gelişme Fatma Ajlan Tükün
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/05-04/05 7. Uluslararası Lösemi Lenfoma Miyelom Kongresi TIBBİ... İSTA
01/05-05/05 12. Anadolu Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ KIBR
01/05-05/05 14. Ege Dermatoloji Günleri DERMATOLOJİ MUĞL
10/05-11/05 TAKD Uzlaşı Sempozyumu TIBBİ... MUĞL
10/05-11/05 Üroonkoloji Derneği Bahar Toplantısı & ASCO GU Direct 2019 ÜROLOJİ ANKA
03/10-06/10 7. Ulusal Fıtık Kongresi GENEL... İZMİ
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.