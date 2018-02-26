Temizlik personelini silahla yaralayan doktor, serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre, olay, öğle saatlerinde Soma Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Acil serviste görevli pratisyen doktor L.A. ile hastanede temizlik işlerinde görevli H.T. arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine doktor L.A. yanındaki tabanca ile hizmetli H.T.'ye 3 el ateş etti. L.A.'nın silahından çıkan mermiler temizlik görevlisi H.T.'nin bacaklarına isabet etti. Yaralanan H.T. hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası doktor L.A. polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edilen L.A., adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.Tedavisi süren yaralı H.T.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bakanlık doktor hakkında inceleme başlattı

Sağlık Bakanlığınca Manisa'nın Soma ilçesinde hastane çalışanının doktor tarafından silahla vurulması olayıyla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bacağından yaralanan ve hayati tehlikesi bulunmayan temizlik görevlisinin olayın gerçekleştiği Soma Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi altına alındığı belirtildi.

Saldırıyı gerçekleştiren doktorun emniyet güçlerince gözaltına alındığı ve olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği ifade edilen açıklamada, Bakanlık talimatıyla Manisa İl Sağlık Müdürlüğünce inceleme başlatıldığı kaydedildi.