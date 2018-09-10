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Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Kadın Doğum Acilleri Sempozyumu” Düzenlendi
Oturum başkanlığını Doç.Dr. Deniz Öztekin, Doç.Dr İbrahim Egemen Ertaş’ın üstlendiği, “Kadın Doğum Acilleri Sempozyumu”u iki oturum şeklinde yapıldı.
Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde “Kadın Doğum Acilleri Sempozyumu” Düzenlendi
10 Eylül 2018 -
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“Jinekolojik Aciller” oturumunda ; adneksiyal  torsiyon, ektopik gebelik, perioperatif mesane ve üreter yaralanmaları” ele alınırken; “Obsetrik aciller oturumunda” ise ;gebelikte akut batın, gebelikte vajinal kanama, gebelikte adneksiyenel  kitleler, konularına değinildi. 
Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr Mustafa Emiroğlu : “1980’lerin ortasından itibaren Eğitim Ve Araştırma Hastanesi olarak hizmet veren hastanemizde önemli kliniklerden biri de hiç süphesiz Kadın Hastalıkları  ve Doğum Kliniği’dir.  Hastanemiz her zaman bilim temelli hizmet veren bir kurum olmuştur. 2015 yılında Sağlık Bakanlığı’na devredildikten sonra bu niteliği ayrıca güçlenmiştir. Bu süreçte en büyük avantajımız kaliteli iş gücünün hastanemize yerleşmesi ve bilgi temeli iş pratiğin artmasıdır.  İşte bu süreçteki önemli katkılardan biri de bilimsel özellikteki böyle toplantılar olmuştur. Çünkü bizler hekim grubu  olarak literatürden aldığımız bilgileri pratiğimize yansıtıyoruz.  Bu toplantılar ile güncellenen bilgiler doğrudan doğruya katılımcılara aktarılabiliyor. Benzer toplantılarımız organize edilmeye devam edilecektir.  Multidisipliner nitelik gerektiren bir hizmet olan acil hizmeti için “Kadın Doğum Acilleri Sempozyum” nun düzenlenmiş olmasını çok yararlı buluyorum. Organize edilmesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.
 TEAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği’ nin geçmişine değinen Prof. Dr. Mehmet Özeren , şöyle konuştu : “Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği uzun bir maziye sahip bir klinik. Burada çok sayıda uzman hekim yetiştirildi ve bu arkadaşlarımız en iyi sağlık hizmetini vermek için çalışmaya devam ediyorlar. Bu sempozyum tecrübelerin ve bilgilerin aktarılacağı bir sempozyum olacaktır. Bunun çok faydalı olacağına inanıyorum. “ dedi. 
Prof. Dr. Mehmet Özeren’ nin ardından söz alan, TEAH Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği Eğitim Görevlisi Doç. Dr. İbrahim Egemen Ertaş : “Bütün branş acillerinde olduğu gibi kadın doğum acillerinde de tedavi başarısındaki anahtar nokta hız, doğru tanı koyma ve tabii ki tecrübedir. Ayrıca pelvik bölgeyi ilgilendiren patolojiler olduğu için genel cerrahi ve ürolojinin de işin içine girdiği multidisipliner bir yaklaşım çoğu zaman gerekebilmektedir. Bu bağlamda gerekli ve yararlı olduğunu düşündüğümüz bu sempozyumda katkıları olan, katılım gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum “dedi.  
Sempozyum, organizasyona destek veren hekimlere teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sonra erdi. 

Anahtar Kelimeler:

jinekolojik aciller saglik bakanligi kadin hastaliklari

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Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

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Bu konuya yorum yazılmamıştır.
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