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Tepecik Hastanesi'nin 'Bası Yarası Takip Örtüsü' projesine birincilik ödülü
Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sevim Kaya ve Eğitim Birimi’nde görevli Uzman Hemşire Ali Yavuz, yatağa bağımlı ve bası yarası oluşumu yönünden riskli olan hastalarda bası bölgelerinin daha hızlı takibini yapmak amacıyla tasarladıkları "Bası Yarası Takip Örtüsü" projesiyle Sağlıkta İnovasyon yarışmasında birincilik ödülüne layık görüldü.
Tepecik Hastanesi'nin 'Bası Yarası Takip Örtüsü' projesine birincilik ödülü
23 Kasım 2021 14:19 - MEDİMAGAZİN
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13. Uluslararası ve 14. Akademik Geriatri Kongresinde, İnovatif Hemşirelik Derneği öncülüğünde düzenlenen Yaşlı Sağlığını Destekleyici Ürünler temalı Sağlıkta İnovasyon yarışmasına “Bası Yarası Takip Örtüsü" projesi ile katılan Sağlık Bakım Hizmetleri Müdür Yardımcısı Sevim Kaya ve Uzman Hemşire Ali Yavuz birincilik ödülünün sahibi oldu.  .

Yatağa bağımlı, yoğun bakım ve evde bakım hastalarında oluşabilecek yatak yaralarının hızlı takibini sağlamak için tasarlanan ürün ile bası yarası bölgeleri daha hızlı takip edilebilecek, yatak yarası oluşmadan engellenebilecek, "Müdahale" tuşu ile ikaz ışığı yanan bölgeye kısa süreli dolaşımı hızlandıran masaj uygulanarak, bası bölgesi rahatlatılmış olacak.

Yönetimden teşekkür

Tepecik Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu ve Eğitim Birimi’nden Sorumlu Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Mustafa İncesu, yatağa bağımlı hastaların en önemli sorunlarından biri  olan bası yaralarının takibinde  büyük avantaj sağlayacak olan faydalı bir ürün tasarladıkları için Sevim Kaya ve Ali Yavuz’u tebrik ederek  çalışmalarında başarılar dilediler.

Birincilik ödülüne layık görülen ürünün özellikleri ise şöyle: 

Dezenfekte edilebilir ve hipoallerjik malzemeden oluşan ürünün hasta ile temas eden  yüzeyi  tene yapışmayı önleyen ve sisteme entegre örtü ile kaplanmıştır. Yatak çarşafının üzerine serilmesi gerekmektedir. Ayrıca katlanabilir silikon malzemeden olan ürün,  içersinde hava kanallarının bulunduğu bir düzenekten oluşmaktadır. Hastayı bası yarası oluşumu yönünden takip etmeyi sağlarken, aynı zamanda  bası bölgelerine kısa süreli dolaşımı rahatlatıcı masaj yapma imkanı sağlamaktadır. Bası yarası bölgeleri hastanın pozisyonuna göre değişmekle beraber, sistem o bölgedeki değişimi takip etmektedir.

Mikro hava yastıkları belirtileri ekrana yansıtıyor

Örtünün üzerinde, bası bölgelerindeki kızarıklık, ısı artışı, dolaşım bozukluğu ve deri bütünlüğündeki bozulma durumlarını algılayan mikro hava yastıkları bulunmaktadır. Hava yastıkları bu belirtileri algıladıkları bölgeyi, sisteme bağlı olan led ekrana göndermektedir. Led ekran üzerinde o bölgenin ikaz ışığı kırmızı yanarak alarm vermektedir. Eğer hemen müdahale edilemeyecekse, her kırımızı ikazda bir sefer olmak kaydıyla o bölgeye dolaşımı hızlandıran ve 10 dakika süre ile masaj uygulayan "Müdahale" tuşu bulunmaktadır. Sistem aynı bölgeye her kırmızı ikaz sonrası bir kez müdahale uygulamayı sağlamaktadır. İkaz ışığının sönmesi için hastanın pozisyonun değiştirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler:

tepecik hastanesi basi yarasi takip ortusu saglikta inovasyon yarismasi

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