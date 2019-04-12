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Terör örgütü Kübalı iki doktoru kaçırdı
Terör örgütü Eş-Şebab militanlarının, Kenya'da iki Kübalı doktoru kaçırdığı bildirildi.
Terör örgütü Kübalı iki doktoru kaçırdı
12 Nisan 2019 - AA
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Adını vermek istemeyen Kenya polisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın ülkenin güneyinde 2 Kübalı doktoru kaçırdığını belirtti.

Ordu ile polis iş birliğinde doktorları kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını ifade eden polis, "Şu anda iki sağlık görevlisinin kaderi bilinmiyor." dedi.

Kenya'da zaman zaman Eş-Şebab terör örgütü benzer saldırılar düzenliyor. Örgüt 2012'de iki İspanyol kadın doktoru kaçırmıştı.

Anahtar Kelimeler:

doktor hekim saglik calisan kuba

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