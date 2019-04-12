Terör örgütü Kübalı iki doktoru kaçırdı

Adını vermek istemeyen Kenya polisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın ülkenin güneyinde 2 Kübalı doktoru kaçırdığını belirtti.
Ordu ile polis iş birliğinde doktorları kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını ifade eden polis, "Şu anda iki sağlık görevlisinin kaderi bilinmiyor." dedi.
Kenya'da zaman zaman Eş-Şebab terör örgütü benzer saldırılar düzenliyor. Örgüt 2012'de iki İspanyol kadın doktoru kaçırmıştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|12/04-13/04
|Hacettepe Radyoloji BT Kursu 2019
|RADYOLOJİ
|ANKA
|12/04-14/04
|Hedef Kanser 2019
|TIBBİ...
|KIBR
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22. Yıllık Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|10/04-14/04
|Türk Toraks Derneği 22.Yıllık Kongresi
|ACİL TIP
|ANTA
|18/04-21/04
|11. Ulusal Artoplasti Kongresi
|ORTOPEDİ...
|İZMİ
|18/04-21/04
|11. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 7.Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|19/04-21/04
|17. Karadeniz Oftalmoloji Derneği Kongresi
|GÖZ...
|İSTA