Terör örgütü Kübalı iki doktoru kaçırdı

Adını vermek istemeyen Kenya polisi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Eş-Şebab'ın ülkenin güneyinde 2 Kübalı doktoru kaçırdığını belirtti.

Ordu ile polis iş birliğinde doktorları kurtarmak için çalışmaların başlatıldığını ifade eden polis, "Şu anda iki sağlık görevlisinin kaderi bilinmiyor." dedi.

Kenya'da zaman zaman Eş-Şebab terör örgütü benzer saldırılar düzenliyor. Örgüt 2012'de iki İspanyol kadın doktoru kaçırmıştı.