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Terör örgütüne üye suçlaması ile doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası
Kastamonu'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada yargılanan doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
Terör örgütüne üye suçlaması ile doktora 6 yıl 3 ay hapis cezası
07 Mart 2019 - AA
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Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuksuz yargılanan doktor E.B. katıldı. 
Sanık Baş, savunmasında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını öne sürdü.
ByLock'un tuzak program aracılığıyla telefonuna yüklenmiş olabileceğini iddia eden Baş, beraatini istedi. 
Mahkeme heyeti, sanığı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

Anahtar Kelimeler:

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