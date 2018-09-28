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Terör örgütünün doktor yapılanma sorumlusu yakalandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Ege Bölgesi doktor yapılanması sorumlusu olduğu tespit edilen Halil Güner Denizli'de yakalandı
Terör örgütünün doktor yapılanma sorumlusu yakalandı
28 Eylül 2018 - DHA
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün önemli bir ismi yakalandı.

Örgüt içerisinde dershane müdürlüğü, ilçe imamlığı, Ege Sağlık Federasyonu Genel Sekreterliği yapan ve son olarak da Ege bölgesi doktorlar yapılanması sorumlusu olduğu belirlenen Halil Güner ile ilgili gözaltı kararı verildi.

Bylock kullanıcısı olduğu da belirlenen Güner, İzmir Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyonla

Denizli'de gözaltına alındı. İzmir'e getirilen FETÖ üyesi Güner'in sorgusu sürüyor.

Anahtar Kelimeler:

izmir cumhuriyet bassavciligi

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