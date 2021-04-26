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Test-vaka oranı yüzde 15'e düştü
Yasakların artırılması sonucu günlük vakalar 60 binden 40 binlere geriledi. Bu oranın bayramla birlikte daha da düşmesi beklenirken, iyileşen kişi sayısı da hasta sayısını geçti.
Test-vaka oranı yüzde 15'e düştü
26 Nisan 2021 10:57 - TÜRKİYE YÜCEL KAYAOĞLU
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Hükümet, iki hafta önce kısmı kapanma tedbirleri uygulamaya başladı. Buna ek olarak Ramazan Bayramı ve devamında resmi tatil olan 19 Mayıs'ı da kapsayacak şekilde üç haftalık yeni yasakların getirilmesi tartışma konusu oldu.

İddiaya göre üç günlük bayram tatilinde 'tam kapanma' olacak. Bayram sonrasına kadar üretim ve tedarik zincirini aksatmayacak şekilde, kamu kurumları ve özel sektör dahil birçok alanda kısıtlama tedbiri uygulanacak. Yüz yüze sınavlar ertelenecek. Yasakların artacağı bu süreçte aşılama çalışmaları da hız kazanacak. Böylelikle İsrail modeline benzer bir şekilde bir yandan toplumsal hareketlilik en aza inecek bir yandan da aşılanan kişi sayısı artacak. Mevcut Çin ve Alman aşılarının üstüne bir de Rusların Sputnik-V'i eklenince çalışmalar daha seri yapılabilecek.

TEST-VAKA ORANI DÜŞÜYOR

Öte yandan, yasakların etkisi iki haftanın sonunda görülmeye başladı. Günlük vakalar 60 binden 40 binlere geriledi. İyileşen kişi sayısı da hastalanan kişi sayısını geçti. Nisan ortasında %20 olan testlerin pozitif oranı, bu hafta %15 civarında seyretti. 17 Nisan'dan itibaren vaka sayılarının plato çizmeye başladığına dikkat çeken uzmanlar, önümüzdeki hafta vaka tablosunda daha belirgin bir düşüşün beklendiğini dile getirdi. Ancak vefat ve ağır hasta sayısının bir süre daha yüksek seyredeceğini aktaran uzmanlar "Vakalardaki azalmanın yoğun bakımlara yansıması 2-3 haftayı bulur" dedi. Uzmanlar, ayrıca şunları da aktardı: Vaka sayılarında hızlı düşüş yaşanmamasının sebebi İngiliz varyantı. Bu mutant %30 daha hızlı yayılıyor. Bunun yanı sıra toplumun en az %30'u da artık kurallara uyma refleksini kaybetti

 

Anahtar Kelimeler:

test vaka sayisi

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