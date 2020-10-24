TEV ile KAHEV, Kovid-19'dan ölen sağlık çalışanlarının çocukları için harekete geçti

İSTANBUL-TEV'den yapılan açıklamaya göre, TEV ve KAHEV, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarının eğitim hayatının sekteye uğramaması ve hayallerinin yarım kalmaması için harekete geçti.

Vakıfların iş birliği sayesinde sağlık çalışanlarının tüm Türkiye'ye emanet kalan çocukları, eğitim hayatları boyunca bu iki güzide vakfın kanatları altında olacak.

İki kurum, ayrı ayrı başlattıkları "Korona Kahramanlarına Vefa Fonu" ve "Emanetiniz, Emanetimizdir" projelerini birleştirerek, bu süreçte ebeveynlerini kaybeden çocuklara birlikte destek olma kararı aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEV Genel Müdürü Yıldız Günay, pandemi sürecinin başından itibaren virüse yakalanarak vefat eden sağlık çalışanlarının çocuklarına eğitim desteği vermek için faaliyetlerini gayretle yürüttüklerini belirtti.

Olağanüstü günlerde öğrencilerin kesintisiz eğitim desteği alabilmesi için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Günay, "Bizim gibi tüm eforunu ihtiyacı olan gençlerin eğitimine destek vermek için sarf eden Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın aynı amaca hizmet eden kıymetli girişimleri 'Emanetiniz, Emanetimizdir' projesiyle 'Korona Kahramanlarına Vefa Fonu' burs projemizi birleştirerek, beraberce çocuklarımızın eğitim hayatlarında yanında olacağız." değerlendirmesini yaptı.

KAHEV Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Tülin Pınar Eser ise "Gücümüzü, aynı kapsamda çalışmalar gerçekleştiren TEV ile birleştiriyoruz. Bu yeni güç birliği ile de salgında hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının çocuklarına var gücümüzle destek olmaya devam edeceğiz. Hep birlikte bize emanet edilen çocuklarımıza sahip çıkacağız." ifadelerini kullandı.