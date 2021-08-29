Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
The Lancet: Delta varyantında hastaneye yatış riski daha fazla
İngiliz araştırmacılar, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) Delta varyantında hastaneye yatış riskinin daha fazla olduğunu tespit etti.
The Lancet: Delta varyantında hastaneye yatış riski daha fazla
29 Ağustos 2021 20:11 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Çoğunlukla aşılanmamış ya da kısmen aşılanmış kişilere odaklanan yeni çalışma, COVID-19’un ilk kez Hindistan’da görülün Delta varyantında, İngiltere’de görülen Alfa varyantına kıyasla hastaneye yatış oranlarının daha yüksek olduğunu gösterdi.

Vakaların yüzde 74'ü aşısız kişilerden oluştu

İngiliz bilim insanları araştırma kapsamında, 29 Mart-23 Mayıs tarihleri arasında İngiltere’de görülen 43 bin 338 vaka üzerinde inceleme yaptı.

Vakaların yüzde 74’ünü aşısız, yüzde 24’ünün tek doz aşılı ve yaklaşık yüzde 2’sini de tam doz aşılı kişiler oluşturdu.

50 kişiden biri 14 gün içinde hastaneye kaldırıldı

Araştırmacılar her 50 kişiden 1’inin, COVID-19 testinin pozitif çıktıktan sonraki 14 gün içinde hastaneye kaldırıldığını tespit etti.

Öte yandan hastaları yakalandıkları varyantlara göre değerlendiren araştırmacılar, Delta varyantında hastaneye yatış riskinin Alfa varyantına kıyasla 2 kat daha fazla olduğunu kaydetti.

Daha önce yürütülen çalışmalarda Delta varyantının diğer varyantlara kıyasla daha bulaşıcı olduğu gözlemlenmişti.

Ancak söz konusu çalışma, Delta varyantı ile enfekte olan kişilerin hastaneye kaldırılma olasılıklarının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Araştırma “The Lancet” dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

delta delta varyanti hastaneye yatis oranlari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.