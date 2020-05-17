The Lancet dergisinden ABD yönetimine CDC tepkisi

Trump yönetiminin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne (CDC) siyasi baskı yaptığı gerekçesiyle eleştirildiği makalede, merkezin rolünün artık en düşük seviyeye indirildiğine vurgu yapıldı.

Çin Uluslararası Radyosunun bildirdiğine göre; 1946 yılında kurulan CDC'nin kamu sağlığı alanında öncü rol oynadığına ve dünya çapında saygın bir kuruluş olduğuna dikkat çekilen makalede, buna rağmen ABD'deki muhafazakâr siyasi güçlerin CDC'nin bütçesini her geçen yıl daha da azalttığı, bu nedenle merkezin salgına karşı mücadele kapasitesinin günden güne düştüğü savunuldu.

Temmuz 2019'da CDC'nin Çin'deki çalışanlarını geri çektiğine dikkat çekilen makalede, bu nedenle yeni koronavirüs (COVİD-19) salgınının patlak verdiği dönemde, merkezin Çin'den karşılıklı bilgi akışında boşluk yaşandığı belirtildi. Merkezde görevli Nancy Messonnier, 25 Şubat'ta Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, Amerikan vatandaşlarının gelecekteki yaşamlarının salgından etkilenebileceği uyarısında bulunmuş, Messonnier, daha sonraki basın toplantılarında yer almamıştı.

Trump yönetimi, kısa süre önce de CDC'nin hazırladığı salgınla mücadele kılavuzunun sorunlu olduğunu açıklamış, bu da merkezin liderlik kapasitesini ve salgın karşısındaki rolünü zayıflatmıştı.