The Lancet: Tıp öğrencileri istiyor ama tıp eğitimine beslenme dahil edilmiyor

MEDİMAGAZİN-Tıp eğitimiyle ilgili tartışmalar devam ederken Türkiye’de de yer alan bir tartışma Lancet’te yer alan bir araştırmayla tekrar gündeme geldi. Lancet Planetary Health dergisinde yayınlanan 24 çalışmanın sistematik bir incelemesine göre, dünya çapında beslenme tıp eğitimine yeterince dahil edilmiyor. Bu, tıp öğrencilerinin hastalara beslenme bakımı sağlama konusunda güven, beceri ve bilgi sahibi olmadıkları anlamına geliyor.

Yazarlar, tüm tıp öğrencileri için beslenme eğitiminin zorunlu hale getirilmesini, gelecekteki doktorlar için gerekli beslenme bilgisi düzeyinde bir küresel ölçüt oluşturulmasını ve tıp fakültesinde beslenmeyi öğretmek için yeni yollar geliştirmeye yönelik daha fazla çalışılmasını öneriyor.

Küresel olarak, yılda 11 milyon ölüm, yetersiz beslenmeyle ilişkilendirilebiliyor, bu da onu dünya çapında ölüm için öncelikli risk faktörü haline getiriyor. Buna göre, birçok ülke, doktorların yaşam tarzıyla ilgili kronik hastalıkları ve diğer diyetle ilgili durumları yönetmelerini desteklemek için pratikte beslenme bilgisi uygulamalarını öneriyor. Ancak, bu bulgular tıp eğitiminde beslenmenin çalışılan tüm ülkelerde eksik olduğunu gösteriyor.

Örneğin, bir araştırmada, beslenme bilgisi bir testte değerlendirildiğinde, tıp öğrencilerinin yarısının geçme oranının altında puan aldığı tespit edildi.

Gözden geçirilen çalışmalar tutarlı bir şekilde, tıp öğrencilerinin beslenme bakımında becerilerini geliştirmek için beslenme eğitimi almak istediklerini, ancak eğitim sisteminin buna uygun olmadığı söylüyor.

