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THY, Çin seferlerini azaltıyor
THY, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarındaki belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5 Şubat - 29 Şubat tarih aralığına bu bölgelere yapılacak planlı uçuşlarda frekans azaltımına gidileceğini açıkladı
THY, Çin seferlerini azaltıyor
30 Ocak 2020 - İHA
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İSTANBUL-Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarında belirgin talep düşüşü nedeniyle, 5-29 Şubat'taki planlı seferlerde frekans azaltacaklarını bildirdi.

Çin'e yapılacak seferlerin durumuyla ilgili açıklama yapan Üstün, "Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian uçuşlarımızda bir süredir görülen belirgin talep düşüşü nedeniyle bahse konu noktalara 5 Şubat-29 Şubat tarih aralığına planlı uçuşlarımızda frekans azaltımına gidilecektir." ifadelerini kullandı.

Üstün, ücretsiz bilet değişikliği, iade ve tarih ile parkur değişiklik talepleriyle ilgili olarak "http://turkishairlines.com" üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerden yolculara gerekli desteğin sağlanacağını belirtti.

 

Anahtar Kelimeler:

turk hava yollari thy pekin guangzhou sangay ve xian

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