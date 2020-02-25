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THY, Çin ve İran uçuşlarını ne zaman başlatacak?
Türk Hava Yolları (THY), 29 Şubat'a kadar durdurulduğunu açıkladığı Çin uçuşlarının ardından, İran'da Tahran'a düzenlenen uçuşlar hariç bu ülkedeki tüm noktalara olan seferlerin 10 Mart'a kadar iptal edildiğini bildirdi
THY, Çin ve İran uçuşlarını ne zaman başlatacak?
25 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL - THY'nin internet sitesinde yapılan açıklamada koronavirüs kaynaklı seyahat kısıtlamalarına dair bazı güncel bilgiler paylaşıldı. Açıklamada koronavirüsü nedeniyle yaşanan gelişmelerin ulusal ve uluslararası otoriteler ile görüşülerek yakından takip edildiği ve gerekli önlemlerin alındığı belirtildi. Bu kapsamda, virüsün yayılımına ve etkilerine yönelik önlem amaçlı Çin ve İran'a düzenlenen  seferlerlerde düzenlemeler yapıldığına dikkat çekilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Çin'e düzenlediğimiz seferlerimiz 29 Şubat 2020 tarihine kadar durdurulmuştu. İran seferlerimiz ise Tahran'a düzenlediğimiz uçuşlarımız hariç bu ülkedeki tüm uçuş noktalarımıza olan seferlerimiz, 10 Mart 2020 tarihine kadar iptal edilmiştir.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti resmi makamlarınca alınan karar gereği son 14 gün içerisinde Çin ya da İran'ın Kum şehrinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'ye kabul edilmeyeceği bildirilmiştir. Seyahatinizi alınan tedbirler doğrultusunda planlamanızı önemle rica ederiz. Uçuşlarınızla ilgili güncel bilgiye uçuş sorgulama menümüzden uçuş numaranız veya parkurunuzu sorgulayarak ulaşabilirsiniz. Gelişmeleri takip etmeye ve sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz."

Anahtar Kelimeler:

thy koronavirus cin iran

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People
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1) yeşim (uzmandoktor)
25.02.2020 12:10:30
İranın vaka sayısını sakladığı; tahran da da vakaların olduğu söyleniyor. 14 günlük inkübasyon süresi nedeni ile havalimanında ısı olçmenin bir işe yaramıyacağını bu siteyi okuyan herkes bilir. İran dan tüm uçuşlar niye engellenmiyor, gelenler niye karantinaya alınmıyor. Çinden gelenler gibi davranılmalı
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