Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
THY, dijital sağlık cüzdanı uygulamasına başlıyor
Türk Hava Yolları (THY), dijital sağlık cüzdanı "IATA Travel Pass" uygulamasında pilot çalışma başlatacak.
THY, dijital sağlık cüzdanı uygulamasına başlıyor
21 Mayıs 2021 13:08 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan, özellikle de havacılık sektöründe olumsuz etkiler bırakan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı küresel havacılık endüstrisince yeni tedbirler alınmaya devam ediliyor.

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu şirketi THY, deneyimli ekibi ve yenilikçi bakış açısıyla misafirlerine sunduğu yeni teknolojik hizmetler ve üstün hijyen tedbirleri sayesinde küresel değerlendirme kuruluşlarınca bu konuda ödüllendirildi. Bayrak taşıyıcı THY, "IATA Travel Pass" uygulamasıyla bir pilot çalışma gerçekleştirdi. Böylece, yolcuların sağlık dokümanlarıyla seyahat bilgilerinin entegrasyonu sağlanacak.

THY yolcuları, uygulama üzerinde dijital pasaportlarını oluşturarak, test ve aşı sertifikalarını temin edebilecek. Böylece yolcular, seyahat edecekleri rota için uçuşa kabul doğrulamasını rahatça yapabilecek, seyahatlerini kolaylaştırmak için test veya aşı sertifikalarını hava yolları ve ilgili ülke otoriteleriyle paylaşabilecek.

THY, seyahat cüzdanı uygulamalarını belirlenen destinasyonlarda test ettikten sonra gerekli altyapı entegrasyonlarını da tamamlayarak, seyahat dokümanı kontrolünü tüm uçuş ağında dijitalleştirmeyi planlıyor. Salgın döneminde yaşanacak belirsizlikleri minimuma indirmesi ve yolcu memnuniyetine katkı sağlaması beklenen bu girişimlerle THY, yolcularına akıcı ve zahmetsiz bir seyahat deneyimi sunmayı hedefliyor.

Anahtar Kelimeler:

thy iata travel pass asi sertifikalari dijital saglik cuzdani

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.