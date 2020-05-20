THY iç ve dış hat seferlerine ne zaman başlayacağını duyurdu!

THY Yönetim Kurulu başkanı İlker Aycı, iç hat ve dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağını açıkladı. Aycı yaptığı açıklama ile Türk Hava Yolları iç hat seferlerinin 4 Haziran 2020 ve Türk Hava Yolları dış hat seferlerinin 10 Haziran 2020 tarihinde başlayacağını duyurdu.

20 Mayıs 2020 21:41 -