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THY sağlık çalışanlarına indirimlerini sürdürüyor
Koronavirüs ile mücadele önemli rol oynayan sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan Türk Hava Yolları (THY) kampanyayı bir ay daha uzattığını açıkladı.
THY sağlık çalışanlarına indirimlerini sürdürüyor
24 Temmuz 2020 15:43 - DHA
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Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Sağlık çalışanları için düzenlediğimiz %40 indirim kampanyamız dünyanın dört bir yanında ilgiyle karşılandı.  Türk Hava Yolları olarak yüksek talep gören kampanyamızın son katılım ve biletleme tarihlerini bir ay daha uzatıyoruz, kahraman sağlıkçılara bir kez daha teşekkürler" dedi. 

8 Haziran tarihi itibariyle  sağlık çalışanları için uçuşlarda yüzde 40 indirim uygulayan THY'nin başlattığı kampanyaya 155 bin sağlık çalışanın kaydolduğu ifade edildi. Bu kayıtların yüzde 69'nun Türkiye'den yüzde 31'nin ise yurt dışından olduğu belirtildi. Kampanyaya yurt dışından ilgi gösteren ülkeler arasında Birleşik Krallık, ABD, Almanya ve Fransa yer alıyor. 

Anahtar Kelimeler:

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