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THY, Şubat ayı sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu
Türk Hava Yolları, koronavirüsü nedeniyle Çin Halk Cumhuriyeti seferlerini Şubat ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı
THY, Şubat ayı sonuna kadar Çin seferlerini durdurdu
03 Şubat 2020 - DHA
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İSTANBUL-Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Koronavirüsü kaynaklı durumu tüm ulusal ve uluslararası otoriteler ile temas halinde takip etmekteyiz.

Bu doğrultuda; Pekin, Guangzhou, Şangay ve Xian şehirlerine düzenlediğimiz seferlerimizi Şubat ayı sonuna kadar durduruyoruz. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz" bilgisini paylaştı. 

Anahtar Kelimeler:

koronavirusu pekin guangzhou sangay xian

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