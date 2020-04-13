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THY'de bir korona virüs ölümü daha: Kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti
THY’nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
THY'de bir korona virüs ölümü daha: Kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti
13 Nisan 2020 10:57 - Sputnık
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Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon’un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç’ın yaşama veda ettiği açıklandı.

Cerrahpaşa Hastanesinde Covid-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için Covid-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor. Uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak’a da Covid-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus turk hava yollari pilot mehmet ali kilic

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