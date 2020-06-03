Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
THY'den iki yeni hizmet
Türk Hava Yolları, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında tüm uçuşlarında yolcularına "hijyen seti" vermeye ve uçuş boyunca gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulanmasından sorumlu "hijyen uzmanı" kabin memurlarını görevlendirmeye başladı.
THY'den iki yeni hizmet
03 Haziran 2020 12:58 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, iki aylık aranın ardından yurt içi uçuşlarına başlayan, yurt dışı uçuşları içinse gün sayan bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi, misafirlerinin seyahat sağlığını korumak amacıyla iki yeni uygulamayı hayata geçirdi. 

Bilimsel veriler ışığında hazırlanan "güvenli seyahat standartları" kapsamında tüm yolculara uçulan mesafeye göre içerisinde maske, dezenfektan ile antiseptik mendil bulunan hijyen setlerini veren THY, tüm uçuşlarında bu setlerin sunumu ve gerekli hijyen tedbirlerinin doğru uygulamasından sorumlu hijyen uzmanı kabin memurları görevlendirdi. 

Yeni dönemde gökyüzünde alınacak sağlık tedbirleri hijyen uzmanı kabin memurlarının sorumluluğunda olacak. Uçak içerisinde sağlık denetçisi gibi çalışan hijyen uzmanının tek görevi yolcuların sağlıklı seyahati için uçak içi hijyen ve sosyal mesafe tedbirlerinin doğru uygulanmasına odaklanmak olacak.

Uçak içi hareketliliğin azaltılması, yolcular ve kabin ekipleri tarafından sosyal mesafe kurallarına uyulmasından da sorumlu olan hijyen uzmanı, yolcuların uçuş boyunca maske kullanımını da takip ederek aynı sıradaki yolcuların ikram tüketimi sırasında aynı anda maskelerini çıkarmamasını sağlıyor.

Tuvalet kullanımı sırası oluşmaması için yolculara yönlendirmelerde bulunan hijyen uzmanı, tuvaletleri de dezenfekte edecek.

Ayrıca, tuvaletlerin temizlik ve emniyet kontrolü tüm kabin ekipleri tarafından da yapılmaya devam edilecek.

Her uçuş öncesi uçaklarda ultra hijyen sağlanıyor
Öte yandan, THY uçakları her uçuş öncesi derinlemesine temizlik yöntemleri ile dezenfekte ediliyor.

Etkisi bilimsel olarak kanatlanmış, insan sağlığına zararsız kimyasal maddeler ile gerçekleştirilen işlemlerde yolcuların temas ettiği tüm noktalar temizlenerek kabin içerisinde detaylı hijyen sağlanıyor. Koltuklar, pencereler, ekranlar ve lavabolar gibi farklı yüzeyler için özel donanım ve kimyasallar kullanılıyor.

"Hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, yolcuların seyahatlerini sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirmesi için tüm temas noktalarında yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirtti.

THY olarak süreç boyunca temasta bulundukları bilim insanlarının yönlendirmelerine göre genişlettikleri güvenli seyahat standartlarıyla yolcularına önemli hizmetler sunduklarını kaydeden Aycı, "Bu standartlar arasında bulunan önemli yeniliklerden bazıları, uçuşlarımızda görev alan hijyen uzmanı kabin ekiplerimiz ve bu ekiplerimizin yolcularımıza servis ettiği hijyen setleri. Yalnızca kabin içerisindeki hijyen ile yolcularımız arasındaki sosyal mesafeye uyulmasından sorumlu olan hijyen uzmanlarımızın, yolcularımıza kendilerini daha rahat ve huzurlu hissettireceğine inanıyoruz. ifadelerini kullandı. 

Anahtar Kelimeler:

thy ucus koronavirus

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.