SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıbba katkı sunan Türk bilim insanı: Bilim dünyasında kadın olmak daha da avantajlı
İstanbul Tıp Fakültesinde çalıştığı yıllarda nadir hastalıklar üzerine yoğunlaşan Koç Üniversitesi Hastanesi Tıbbi Genetik Uzmanı Prof. Dr. Hülya Kayserili Karabey, uzuvlarla ilgili anomaliler üzerine yaptığı çalışmasıyla tıp dünyasına önemli katkıda bulundu.
Tıbba katkı sunan Türk bilim insanı: Bilim dünyasında kadın olmak daha da avantajlı
08 Mart 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Denizli'de mecburi hizmetini tamamlayan Karabey, 1990'lı yılların başında genetik alanına yöneldi. Karabey, İstanbul Tıp Fakültesinde çalıştığı yıllarda nadir hastalıklar üzerinde yoğunlaşarak, tıbbi genetik alanındaki çalışmalarını sürdürüyor.

Karabey, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında AA muhabirinin sorularını yanıtlarken, tıbbın planlı bir eğitim programı dahilinde ilerlemesinin 17-18. yüzyıldan sonra olduğunu dile getirerek, kadınların tıp alanına girişini şöyle anlattı:

"İlk kadın tıp hekimi ABD kökenli. 1876'da İngiltere'de tıp eğitimi kadınlara açılıyor ve yasal hale geliyor. Türkiye'deki ilk kadın hekim Safiye Ali. Almanya'da tıp eğitimi alan Safiye Ali, daha sonra İstanbul'a geliyor. Onun başlattığı yoldan giden birçok kadın oluyor. Kadın diş hekimleri, kadın hemşireler... Onların ilerlediği yolda, 1950-60'lı yıllarda çok sayıda kadın, tıp ve sağlıkla ilgili eğitim alıyor. Hatta bir dönem kadınların sayısının biraz daha fazla olduğu bile söyleniyor."

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde kadın sağlığına bakış: Alturizm kadınlarda daha fazla 

 "Kadınların çizdiği profil, yüksek bir profil oluyor"

Sağlık alanının kadınlar için çok uygun olduğu görüşünü dile getiren Karabey, şöyle konuştu:

"Kadınların genel kişilik yapısına, koruyucu, kollamacı özelliklerine çok uygun olduğunu düşünüyorum. Bilim dünyasında kadın olmak daha da avantajlı. Bilim yapabilmek için hipotezler ve biraz hayal kurmak gerekiyor. Bu konuda kadınlar daha başarılı gözüküyor. Özellikle bizim yaptığımız işte, nadir hastalıklar, genetik alanında bilimsel birtakım çıktılara sahip olmak için biraz detaycı olmak gerekiyor. O detayları bir araya getirip, oradan bir bütüne ulaşmaya çalışmak ve sabrederek, çok uzun yıllar sabrederek, hedefi şaşırmadan o hedefe doğru gitmek son derece önemli. Kadınlar, hem biraz hayalci hem biraz detaycı hem biraz sabırlı kişilik yapılarıyla, mutlaka geriye bir şeyler bırakma istekleri, dürtüleriyle sonunda çalışmalarını, mutlaka yayınlar, makaleler, kitap bölümleriyle taçlandırıyor. Kadınların çizdiği profil, yüksek bir profil oluyor. Bilim ve tıp alanında belli hedefleri olan ve işlerini çok severek yapan kişilerin başarılı olmaması çok mümkün değil."

Prof. Dr. Hülya Kayserili Karabey, kendisi için çok önemli bir yere sahip olan İstanbul Tıp Fakültesinin, köklü bir kurum olmasının ve kendisinden sonra açılan tıp fakültesinin hocalarını yetiştirmesinin yanı sıra Türkiye'nin tüm hasta ve hastalık yapısının örneklerinin görülebileceği bir yer olduğunu anlattı.

Bilime ‘kadın eli’değdi : Jacobi ve diğerleri… 

Türkiye'de tıbbi genetik alanında çalışan kadın olarak ikinci veya üçüncü nesil sayılabileceğini ifade eden Karabey, "Çok öncü kadın akademisyenler var. 1960'lı ve 1970'li yıllarda ilk kadın genetikçiler var, onların çoğu çocuk hastalıkları uzmanı kökenli. Onların çok katkısı oldu, o sayede ülkemizde 2003'te tıbbi genetik yapılanması kuruldu." dedi.

 "Bardağın dolu tarafını görmek lazım"

Karabey, genellikle nadir hastalıklarla uğraştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Klinik genetik alanında çalışmak için Türkiye, özel bir yer, hem imkanlarımız var hem hasta sayımız çok fazla. Uzun yıllar İstanbul Tıp Fakültesinde çalıştığım için çok sayıda hasta görme olanağım oldu. İlk başladığım günlerde görmüş olduğum hastalardan geçen yıl içinde tamamlanan bir çalışma var. Kolu ve bacağı olmayan çocuklarla ilgiliydi. Yüz anomalisiyle ilgili konularda çalışıyordum. O da çok özel bir alan çünkü yüz beynimizin bir aynası, onun için kişilerin yüzüne bakarak hastalıklarını tanıyabiliyor ve onların anne karnındaki gelişimi sırasında neler olduğunu öngörebiliyorsunuz. Kol, bacak, uzuvlarla ilgili anomaliler de her zaman ilgimi çekti. Onlarla ilgili de güzel bir çalışma yaptık. Bilim evrensel bir şey, bütün verileri insanlık yararına doğru koşullarda sağlıklı bir şekilde paylaşmamız gerekiyor."

Hekimliğin özel bir alan ve özel bir meslek olduğunu vurgulayan Karabey, "Severek yapılınca başarılı olunacağına inanıyorum. Benim de moralimin bozulduğu, canımın sıkıldığı zamanlar oldu ama çok kısa süre içinde olumlu şeyleri düşünerek 'Yola devam.' diyebildim. Bardağın dolu tarafını görmek lazım." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

istanbul tip fakultesi hulya kayserili karabey

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Zeynep Kamil Hastanesi Sağlıkta Kadın Olmakambulans 112 acilbehçet hastalığı Hulusi Behçetİstanbul Tıp Fakültesi Hülya Kayserili Karabeybilim dünyası Mary Putnam Jacobi kadınlar günüambulans şoförü Büşra Teke Sağlık Bakanlığı ambulansi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca OECD 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Alper CanHacettepe Üniversitesi Yusuf Bayraktar Hukukçu Hekimler Enstitüsü Sağlık Bakanlığı KKK aşısı gürcistan sağlık bakanlığı Canan Karatay Fatih Altaylı bilimsellik makale
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
07/03-10/036. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar GüncellemesiKARDİYOLOJİKIBR
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete KongresiPSİKİYATRİANTA
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
13/03-17/03Ulusal Akciğer Sağlığı KongresiGÖĞÜS...ANTA
27/03-30/0318. Nefroloji Kış OkuluNEFROLOJİKIBR
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.