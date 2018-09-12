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Tıbbi Biyoloji uzmanı: Çayda bor gübresi kullanımı ile vücuttaki bor artırılabilir
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, Türkiye’de insanların günde ortalama aldığı 1 miligram borun, sağlıklı bir yaşam için yeterli olmadığını, özellikle günlük yaşantımızın bir parçası olan çayda bor gübresi kullanarak, vücuttaki bor alımını artırılabileceğini söyledi.
Tıbbi Biyoloji uzmanı: Çayda bor gübresi kullanımı ile vücuttaki bor artırılabilir
12 Eylül 2018 - İHA
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MCBÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, borun insan sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekti. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerin yeni bir düzenleme ile bor elementinin toprakta analizinin ücretsiz yapılarak destek kapsamına alınması gerektiğini savunan Prof. Dr. Korkmaz, “Çayda bor gübresi kullanımını önemsiyoruz. Türkiye’de insanlar ortalama bir günde su, gıda ve benzeri tüm bileşiklerden 1 miligram ile 1 buçuk miligram arasında bor alabiliyorlar. Bu bor alımı sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için yeterli olmadığını düşünüyoruz. Dolayısı ile mevcut bitkilerimizin bor taşıyıcı özelliğinin arttırılması gerekiyor. Bor alımının doğal yollar ile artırtılması gerekiyor. İlk etapta 4 veya 5 miligramlar seviyesine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Bu konuda karar alıcılarımızın ve yöneticilerimizin tekrar bu yeni veriler ışığında çalışma yapması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle çaydaki. Çünkü çay tüm Türkiye’de içtiğimiz, günlük hayatımızın bir parçası. Bor alımını artırmamız hem çaydaki ekonomik verimi artırıyor, hem de kaliteyi artırıyor. Ayrıca bizlerin çay yoluyla bir miktar bor alımını da düzenlemiş oluyoruz. Bu anlamda çok önemsiyoruz” diye konuştu. 


Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü (BOREN) tarafından Türkiye’nin bor haritasının çıkarıldığını, bor zengini olan bölgelerde bor gübresi kullanmanın gerekmediğini ifade eden Prof. Dr. Korkmaz, şöyle devam etti: “Bor gübresi kullanmadan önce mutlaka toprak analizlerinin yapılması gerekiyor. Gerçekten o bölge de bor gübresi kullanılacak mı kullanılmayacak mı, ona göre mühendisimizin karar vermesi gerekiyor. En önemlisi bu. Özellikle ülkemizin batı kesiminde çokta fazla bir bor açığı yok. Doğu ve kuzey bölgelerde eksik fazla. Oda yer yer ve bölge bölge kendini gösteriyor. Onun için eksikliği olan yerde uzmanın ve mühendisin önerisi noktasında kullanmak bizi daha efektif bir noktaya taşıyacaktır” 

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tibbi biyoloji prof dr mehmet korkmaz

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1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
12.09.2018 11:35:06
Bor elementinin bu şekilde öne çıkarılma çalışmaları bor gübresi firmalarının İMKB hisselerinde manüplasyon hazırlığı mı , gerçekten iyi bir şeyler yapılmak isteniyor da biz komplo teorileri arasında artık boğulur hale geldiğimizden paranoyaya mı kayıyoruz ?
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