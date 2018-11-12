Tıbbi cihaz alımı için 'planlama komisyonu' kuruluyor

MEDİMAGAZİN- Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tıbbi cihaz alımına ilişkin belirlediği esaslar çerçevesinde " İl Tıbbi Cihaz Alımları Planlama Komisyonu" oluşturulacağını açıkladı.
Söz konusu genelgeye göre; ildeki sağlık kuruluşları taleplerini öncelikle komisyona bildirecek ve komisyonda değerlendirme sonucu İl Sağlık Müdürlüğüne aktarılacak.
Komisyon kararlarında özel sağlık kurumlarının kapasitelerinin de göz önünde bulundurulacağı bildirildi.
Yayımlanan genelde Sağlıkta Dönüşüm Programını takiben artan hasta potansiyelinin tanı ve tedavi kapsamında yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazların kullanım zorunluluğu getirdiği kaydedildi.
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|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/11-17/11
|7th IAU Annual Conference
|ÜROLOJİ
|İSTA
|15/11-18/11
|15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|14/11-18/11
|62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|ANTA
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA