SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıbbi cihaz alımı için 'planlama komisyonu' kuruluyor
Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ve diğer sarf malzemeler ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımına ilişkin usul ve esasları belirlediği bir genelge yayımladı
Tıbbi cihaz alımı için 'planlama komisyonu' kuruluyor
12 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN- Sağlık Bakanlığı Sağlık  Hizmetleri Genel Müdürlüğü tıbbi cihaz alımına ilişkin belirlediği esaslar çerçevesinde " İl Tıbbi Cihaz Alımları Planlama Komisyonu" oluşturulacağını açıkladı. 

Söz konusu genelgeye göre; ildeki sağlık kuruluşları taleplerini öncelikle komisyona bildirecek ve komisyonda değerlendirme sonucu İl Sağlık Müdürlüğüne aktarılacak.

Komisyon kararlarında özel sağlık kurumlarının kapasitelerinin de göz önünde bulundurulacağı bildirildi. 

Yayımlanan genelde Sağlıkta Dönüşüm Programını takiben artan hasta potansiyelinin tanı ve tedavi kapsamında yüksek teknoloji ürünü tıbbi cihazların kullanım zorunluluğu getirdiği kaydedildi. 

Genelgenin tam metni için tıklayınız 

 

Anahtar Kelimeler:

tibbi cihaz saglik bakanligi saglik hizmetleri genel mudurlugu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
SMA hastalığı Sağlık Bakanı Spinal Müsküler Atrofi Fahrettin KocaSağlık bakanlığı Tıp fakültelerisen bul diyabet kolaylassin turk diyabet vakfimalpraktissağlıkta şiddet veli kerimtıbbi cihaz saglik bakanligi saglik  hizmetleri genel mudurluguOBEZİTE MERKEZLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Nazmi NarinEnfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet Ceyhanakciğer kanseri Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Prof. Dr. Cevdet Erdöloperasyon sahte raporTürk Radyoloji Derneği Ulusal Radyoloji Kongresitürk diş hekimleri birliği tdb anne sütü bebek beslenmeosteoporoz prof. dr. belgin erhantıbbi malzeme karekod Salih MertanSıcak kemoterapi Doç. Dr. Mustafa DumanİSTAHED Dr. Fikret Hacıosmandiyabet insülinNovo Nordisk stephen hahn aysun hatipogluoral kontraseptif Prof. Dr. Ateş Karateke Prof. Dr. Fatih DurmuşoğluÜROLOJİK Cerrahi prof. dr. saban sarikayaötanazi alzheimerTÜBA ahmet cevat acarakciğer kanseri turk tibbi onkoloji dernegi akciger kanseri raporuanesteziyoloji turk anesteziyoloji ve reanimasyon dernegi prof.dr.omer kurtipek malpraktis saglik uygulama tebligi oc.dr.julide ergilsahte rapor ankara gözaltıdunya zaturre gunu doc. dr. mehmet bayram pnomonicapa tip fakultesi fecrialem sevilen
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.