Tıbbi cihaz alımı için 'planlama komisyonu' kuruluyor

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık kuruluşlarının tıbbi cihaz ve diğer sarf malzemeler ile ilgili olarak karşılaşılan sorunların giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla tıbbi cihazlarla ilgili mal ve hizmet alımına ilişkin usul ve esasları belirlediği bir genelge yayımladı

12 Kasım 2018 - MEDİMAGAZİN