SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıbbi cihaz sektöründe 'e-ihale' dönemi: Gizlilik ve güvenilirlik ön plana çıkacak
Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç, "Yerli üretimin artırılması kadar kamuda dijitalleşmenin sağlanarak vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılarak işlemlerin basitleştirilmesi de önemli." dedi.
Tıbbi cihaz sektöründe 'e-ihale' dönemi: Gizlilik ve güvenilirlik ön plana çıkacak
01 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Güleç, Ankara Ticaret Odası Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen "Tıbbi Cihaz Alımlarında Elektronik İhale ve Elektronik Eksiltme İhaleleri Uygulamaları Genel Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, tıbbi cihaz sektörünün katma değeri yüksek ileri teknolojili ürünlerin artırılması ve yerli üreticilerin desteklenmesi hedefinde stratejik alanlardan biri olduğunu söyledi. 

Kamu ihalelerinde yerli malına fiyat avantajı uygulamasından yararlanan sektörlerin başında tıbbi cihaz sektörünün geldiğini belirten Güleç, şöyle devam etti:

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının hazırladığı 'yüzde 15 fiyat avantajı uygulama zorunluluğu bulunan ürünler listesi'nde tıbbi cihaz sınıflandırmasına dahil edilebilecek 200'ü aşkın ürün grubu bulunuyor. Geçen yıl kamu kuruluşları tarafından yapılan tıbbi cihaz alımlarının büyüklüğü 5,3 milyar liraya ulaştı. Toplam sayısı 5 bini bulan bu ihalelerin yüzde 95'inde, idarelerce yerli malına fiyat avantajı uygulaması yapılmış ancak bu ihalelerin sonucunda uyumsuz bir istatistik karşımıza çıkmıştır. Alınan ürünlerin sadece yüzde 25'inin yerli menşeli olduğu görülüyor. Bu sektör için arzulanan bir seviye değil."

Güleç, yerli üretimin artırılması kadar, kamuda dijitalleşmenin sağlanarak vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve bürokrasinin azaltılarak işlemlerin basitleştirilmesinin önem taşıdığını vurguladı.

Ulusal e-Devlet Stratejisi çerçevesinde, kamu hizmet sunumunun bütünüyle elektronik ortamda sağlanmasına yönelik çalışmaların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hız kazandığına işaret eden Güleç, Kamu İhale Kurumu tarafından işletilen Elektronik Kamu Alımları Platformu'nun (EKAP) Türkiye'de kamunun işlettiği, en yaygın ağa ve erişime sahip dijital yapıların başında geldiğini bildirdi.

Güleç, geçen yıl Kamu İhale Kurumunca atılan adımlar sonucu e-ihale, e-eksiltme, e-teklif, e-tebligat gibi uygulamalarla EKAP'ın kamu alımlarına erişimi kolaylaştıran, işlem maliyetlerini azaltan bir yapıya dönüşmeye başladığını ifade ederek, "Bu dönüşüm, kamu ihalelerinde benimsenen temel ilkeleri daha da güçlendirecek, ihalelere elektronik ortamda erişim sağlanmasına, alımların daha rekabetçi bir ortamda yapılmasına zemin hazırlayacak, tasarrufu ve verimliliği artıran, gizlilik ve güvenilirliği ön plana çıkaran bir sonuç doğuracaktır." diye konuştu.

Yılbaşından itibaren, 90 bin ihalede kullanımı sağlanan e-ihale uygulamasıyla sadece isteklilerin teklif hazırlama maliyetlerinde 5 bin lira civarında bir azalma gerçekleştiğini belirten Güleç, kamunun satın alma maliyetlerinde de yüzde 15’e varan tasarruf edildiğini dile getirdi.

"İş süreçlerinin basitleştirilmesi sektörümüz için önemli"

Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir de bilişim alanında son 10-15 yılda büyük değişim olduğunu, bunların da e-ihaleler için gerekli altyapının oluşmasını sağladığını söyledi.

İhale süreçlerini iyileştirecek yöntemlerin sağlıklı yürümesi noktasında ellerinden gelen katkıyı yapacaklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"İş süreçlerinin basitleştirilmesi, iyileştirilmesi ve maliyetlerin azaltılması kamu ve sektörümüz için son derece önemli. Kamu menfaatinin optimum noktada oluşabilmesi için doğru bilgilenmemiz gerekiyor. e-İhale ile ilgili arkadaşlarımızın eğitimi konusunda hep birlikte bir eğitim süreci başlatabilirsek bu yolculuğumuz daha sağlıklı ilerler diye umuyoruz." 

Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erkin Delikanlı da tıbbi cihaz sektöründe e-ihale süreçlerinin başlamasıyla bürokratik işlemlerin geri planda kalacağını ve masrafların azalarak sektörün işleyebilir bir devamlılık kazanacağını anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından, Kamu İhale Kurumu uzmanları tarafından ihale uygulamalarında yaşanan dijital dönüşüme ilişkin sunumlar gerçekleştirildi.

Anahtar Kelimeler:

tibbi cihaz hamdi gulec

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Kastamonu Üniversitesi Özel Anadolu Hastanesi KırgızistanSUT Sosyal Güvenlik Kurumu Resmi GazeteTıbbi Cihaz Hamdi Güleçsahra hastanesi UMKE Sağlık Bakanlığıkaraciğer yetmezliğiHepatit C Brian P. Lee Amerikan Tıp Derneği DergisiAdana Şehir Hastanesi Ahmet Özer Sojitz Goda ShoheiFatih Dağdeviren TUS Zara Türk Dermatoloji Derneği Emel Erdal Çalıkoğlu Onkoloji Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servis icap nöbetiİzmir Tabip Odası Emekli hekim SSKsolunum cihazı Çorlu Devlet Hastanesi Cafer SarılıAdana Tabip Odası Ayşe Örs Zümrütdal Ahmet Hilal SMA Zehra Zümrüt Selçuk cumhurbaşkanı ilaç temini Rusya Bilimler Akademisi Tatyana Şnayder yapay hücre yapay dokudomuz gribi FAS Enes-ed Dikkali
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.