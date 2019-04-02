SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıbbi hata suçlamaları sonucu: Hekimler riskli hastalardan kaçınıyor ve yetersizlik hissediyor
Hekimlerin tıbbi hata suçlamalarına karşı savunmacı tıp davranışlarına mercek tutuldu. Konu ile ilgili araştırma çalışmalarının derlendiği makale tıbbi hatalara bakış ve hataların kaynağına farklı bir pencereden bakıyor
Tıbbi hata suçlamaları sonucu: Hekimler riskli hastalardan kaçınıyor ve yetersizlik hissediyor
02 Nisan 2019 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

 

Tıbbi hata suçlamalarının hekimleri defansif tıbba ittiği uzun zamandır konuşulan bir gerçek. Tıpta Uzmanlık Sınavında cerrahi branşların daha az tercih ediliyor olması da bu gerçeği destekleyen bir yaklaşım.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi’nden Dr. Cuma Sungur derleme makalesinde çoğu doktorun savunmacı tıbbı ya uygulamış ya da uygulamakta olduğuna dikkat çekiyor.

Yapılan birçok araştırmaya mercek tutan makalede; Zhu ve Lang’a göre savunmacı tıp tek ya da belirli bir ülkenin, ekonominin, ideolojinin veya kültürün sorunu değil, dünya çapında bir sorun olduğuna dikkat çekiliyor.

Hekimler yüksek riskli hastalardan kaçınıyor

ABD’de savunmacı tıbbın yaygınlığını saptamak için 824 hekim üzerinde bir çalışmaya değinilen makalede hekimlerin yüzde 92’sinin tıbbi dava korkusu nedeniyle tanısal test istediği, yüzde 43’ünün ise yüksek riskli hastalardan kaçındığı belirtiliyor.

Jackson Healthcare (2011) tarafından hekimler üzerinde yapılan bir çalışmaya atıf yapılan çalışmada ABD’deki hekimlerin savunmacı tıp yaklaşımı ülkenin toplam sağlık harcamasının yaklaşık yüzde 34’ünü oluşturduğu tespit edildi.

 Makalede defansif tıbba farklı bir bakışı ile yaklaşım olarak Chiozza ve Ponzetti’nin görüşlerine yer veriliyor: “Savunmacı tıbbın yüksek düzeyde kullanılmasının başlıca bir sonuç olarak kabul edilmemesini, bunun yerine problemin çözümü için bir hareket noktası olarak kabul edilmesi gerektiğini, özellikle hastalık tanı ve tedavi aşamalarında hekimler tarafından da hata yapabileceği gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekir”  

Tıbbi hatalar hekimlerde utanma ve yetersizlik duygusunu artırıyor

Cunningham ve Wilson ise ABD, İngiltere ve Avustralya gibi farklı kültürlerdeki hekimler üzerinden elde ettiği bulgulardan yola çıkarak doktorların savunmacı tıp ile ilgili tutumlarının altında yatan gerçeğin dış faktörlerden çok hekimin kendisinden kaynaklandığını belirtiyor.

Aynı çalışmada tıbbi hataların hekimlerde mesleki açıdan utanma ve yetersizlik duygusunun artmasına neden olduğu belirtiliyor.

Derleme makalesinde tıbbi hataların kaynağına tutulan ışık farklı bir bakış açısını getiriyor: “Tıbbi hataların hekimlerin kendisinden kaynaklanması, problemin kendisinin hekim olduğu anlamı taşımamaktadır. Çok sayıda bilimsel bulgu hastalar üzerindeki tıbbi hata kaynaklarının çoğunun mesleki profesyonelleşme seviyesinden çok diğer faktörlerden (sistemsel ya da yönetsel nedenler) kaynaklandığını göstermektedir

“Hekimlerin Tıbbi Hatalara Neden Olan Faktörlere İlişkin Değerlendirmeleri: Kocaeli İlinden Bir Alan Çalışması”na atıf yapılan makaleye göre tıbbi hataları azaltmak ve hekimlerin mesleki açıdan daha üst seviyeye ulaşmasını sağlamak için tıp fakülteleri arasında eğitim standartlarının sağlanması, hekimlerin üzerindeki iş yüklerinin gözden geçirilmesi ve tükenmişlik veya bitkinlik duygularını ortadan kaldıracak maddi ve manevi özendiricilerin harekete geçirilmesi gerektiğine vurgu yapılıyor.

“Tıbbi Hata Nedenleri ve Çözüm Yolları” makalesine göre ise insan faktörü tıbbi hataların başlıca üç temel nedeninden sadece biri. Yetersiz eğitim, iletişim sorunu ve tartışmacı kişilik yapısı gibi kişisel faktörlerin yanında ayrıca organizasyon yapısı, kurumsal politikalar, idari yapı, kurum içinde personelin yanlış dağılımı, yöneticilerin kurum çalışanlarına karşı yetersiz ilgisi ve desteği tıbbi hatalara neden olabileceği belirtiliyor.

 

Anahtar Kelimeler:

defansif tip malpraktis cuma sungur

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
5
1) Yeter (Uzm dr)
02.04.2019 17:22:44
TC de saglikta malpraktis alt yapisiz ne olup bitecegi dusunulmeden
Sigorta sirketlerini zengin edip, dr lari meslekten uzaklastirmak disinda birsey getirmemistir
Calismalarin malpraktis oncesi ve sonrasi olarak yapilmasi ve aci gerceklerin ortaya konmasi akademisyen arkadaslarimizin gorevi olmaktadir
People
5
2) DR (tbb)
02.04.2019 14:18:00
hastaya bir şey olsa suçlusun.ben acilde korkudan çok dikkatli ve çok çekinerek müdahale ediyorum.bişey olur diye genelde sevk ediyorum.
People
13
3) A.A (DR-GÖZ)
02.04.2019 13:29:58
Günaydın...!!!!!
People
21
4) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
02.04.2019 12:19:17
Halk arasında yerleşik yanlış söylemler de bunu iyice tetikliyor. “Belinden su alınca felç oldu, öldü “ gibi mitler yüzünden şüphelendiğim hastalarıma bile nörologlar için çok basit bir işlem olan LP yapmadan tanı koymaya çalışıyor, hatta kontrolde inşallah başka bir yere gidip yaptırır diye dua ediyorum. Girişimsel onay formlarının hiç bir önemi yok, mahkemelerde sürüneceğime uzaktan seyretmek daha mantıklı.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Türk Kanser Derneği Burak Duruman hemşire Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Muhammet Ali Oruç kolera sınır tanımayan doktorlar salgın Dünya sağlık örgütü inonu universitesi turgut ozal tip merkezi UMKE Sağlık Bakanlığı tıbbi malzeme hipertansiyon watari japonya nokturi kanser Ege Üniversitesi Çiğdem Selli Farmakoloji Edinburg Üniversitesi goldenhar sendromu 3d gözlük Mert Tanrıkulu doçent başvuru üniversitelerarası kurul başkanlığı Otizm Dünya Otizm Farkındalık Günü Ferahim Yeşilyurt kızamık salgını filipinler Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ayşe Yıldırım defansif tıp malpraktis Cuma Sungur kanser haftası Rejin Kebudi çocukluk çağı kanseri İstanbul Üniversitesi beslenme alışkanlığı sağlık bakanı fahrettin koca
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/04-05/04 2.Güncel Kan Hastalıklar Kongresi HEMATOLOJİ ANTA
03/04-06/04 13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi BEYİN VE... İZMİ
04/04-06/04 Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi HEMATOLOJİ KIBR
03/04-07/04 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ENFEKSİYO... ANTA
04/04-07/04 9. Nöroimmünoloji Okulu İMMÜNOLOJİ MUĞL
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.