Tıbbi kötü uygulama ile ilgili yeni düzenleme

Hazine Müsteşarlığı'nın, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, söz konusu sigorta, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kadrosunda görev yapan sigortalılar için yurt dışındaki mesleki faaliyetlerinde de geçerli olacak.

"18 Haziran 2018 PAZARTESİ Sayı : 30452

Resmî Gazete

TEBLİĞ

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMLULUK

SİGORTASINDA KURUM KATKISINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA

DAİR TEBLİĞ (2010/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ (2018/1)

MADDE 1 – 21/7/2010 tarihli ve 27648 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Kurum Katkısına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ (2010/1)’in ekinde yer alan Genel Şartların A.2 Sigortanın Coğrafi Sınırı başlıklı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Bu sigorta, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetleri için geçerlidir. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kadrosunda görev yapan sigortalının yurt dışındaki mesleki faaliyetleri teminat kapsamındadır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür."

