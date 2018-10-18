Tıbbi malzeme alımında e-ihale dönemi başladı

Maliye ve Hazine Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokole göre elektronik ihalelerde malzeme tedariki, Devlet Malzeme Ofisi (DMO) Genel Müdürlüğü üzerinden sağlanacak. İki gün içinde sonuçlanacak ihalelerle hastanelerin stok gün sayıları ve maliyetleri azalacak.



Sağlık Market projesiyle küçük ölçekli yerli firmaların piyasa dışında kalmasının önlenmesi ve teknik şartları karşılayan tüm firmaların ihalelere eşit şartlarda katılımının sağlanması da amaçlanıyor. Sistemde yer almak isteyen firmalar ürün numunelerini DMO’ya teslim edecek, istenen teknik şartları karşılayan ürünler için çerçeve anlaşma imzalanacak.





Sağlık Bakanı Koca: Yerli Üreticiye Yüzde 15 Fiyat Avantajı



E-ihale sistemi ile ilgili bilgi veren Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, yerli malı belgesi bulunan orta ve yüksek teknolojili ürünlere yüzde 15 fiyat avantajı sağlanacağını ve 90 günlük ödeme süresiyle yerli firmaların destekleneceğini ifade etti. Teknik uygunluk değerlendirmesi sayesinde kalitenin yükseleceğinin altını çizen Bakan Koca şunları kaydetti: “Bu sistem yerlileşme ve millileşmeyi güçlendirecek, tekelleşme ihtimalini ise ortadan kaldıracak. Elektronik ortamda açık ihaleyle hastanelere sık alım yapabilme imkânı sağlıyoruz. Bu sayede benzer ihtiyaçlar için uygulanan fiyat farklılıklarının önüne geçilecek.”



Tıbbi malzeme alımı konusundaki tartışmalara da değinen Koca, tasarruf gerekçesi ile sağlık hizmetlerinde herhangi bir aksamaya müsamaha gösterilmesinin mümkün olmadığının altını çizdi. Hiçbir devlet hastanesinde bu sebeple bir aksama yaşanmadığını kaydeden Bakan Koca, bütçe yönetimleri ayrı olan üniversite hastanelerine de bu konuda her türlü desteği verdiklerini ifade etti.



Bakan Koca iddialara yönelik, “Tıbbi malzeme alım süreçlerinin daha rahat yürütülmesi adına hızlı e-ihale (Sağlık Market), ortak stok paylaşımı ve gerekli hallerde SUT (Sağlık Uygulama Tebliği) fiyatı üzerinde alım, gerektiğinde hasta nakli dâhil her türlü tedbir Bakanlığımızca alınmaktadır. Buna rağmen hastanelerimiz teminde gecikirse, Genel Bütçe kaynakları kullanılarak alım yapıyoruz ve ilgili hastanemize gönderiyoruz” dedi.





Projenin 1. Fazı 100 Günlük Eylem Planında



Toplam 3 fazda hayata geçirilecek olan Sağlık Market uygulamasının ilk aşamasında yüksek tüketime sahip 113 kalem Basit Tıbbi Sarf malzeme belirlendi. Faz 2’de, branş hekimleri ve alan uzmanları tarafından belirlenen 400 kalem tıbbi sarf malzemenin teknik şartname, tedarikçi, tüketim ve fiyat analizlerine ilişkin çalışmalar tamamlandı. Bu fazın 2019 yılı ilk çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.



Faz 3’de ise, alıma konu edilecek 100 kalem jenerik ilaç belirlendi ve standart teknik şartnameler oluşturuldu. Bu fazın da 2019 yılı ikinci çeyreğinde hayata geçirilmesi planlanıyor.