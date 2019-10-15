Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
Edirne'de bir tesiste üretilen tıbbi sülükler, yurt içinde çok sayıda hastanede tamamlayıcı tıpta kullanılmasının yanı sıra Almanya, Güney Kore ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor
Tıbbi sülük talebine yetişemiyorlar
15 Ekim 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Edirne'de bir tesiste üretilen tıbbi sülükler, yurt içinde çok sayıda hastanede tamamlayıcı tıpta kullanılmasının yanı sıra Almanya, Güney Kore ve Rusya'nın aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç ediliyor.

İpsala ilçesinde 52 bin metrekare alanda kurulu sülük üretim çiftliğinde yılda yaklaşık 5 milyon sülük üretiliyor. Yurt içinde 40'tan fazla hastaneye satılan, kozmetik ve tamamlayıcı tıpta kullanılan sülükler, yurt dışına da gönderiliyor.

MSLeeches Sülük Üretim Çiftliği Üretim Müdürü Saidamir Bakhramov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2012 yılında kurdukları çiftliğin her geçen gün büyüyerek ülke ekonomisine katkı sağladığını belirtti. Çiftlikte sülük üretimi için 17 bin metrekare açık havuz, bin metrekare kapalı alan bulunduğunu anlatan Bakhramov, çiftliklerinde her şeyin sülük üretimine uygun olduğunu, herhangi bir altyapı eksikliği bulunmadığını vurguladı. Her yıl ürettikleri milyonlarca sülüğün iç ve dış piyasaya satıldığını ifade eden Bakhramov, şöyle devam etti:

"Çiftliğimizde yılda 5 milyon tıbbi sülük üretimi yapılıyor. Sülükler yurt dışı ve yurt içinde hastane ve güzellik merkezlerinde kullanılıyor. Türkiye'deki 40'tan fazla hastaneye sülük gönderiyoruz. Alternatif tıpta kullanılıyor. Bunun yanında başta Almanya, Rusya ve Güney Kore ile Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor. Şu an dünyada tıbbi sülüklere çok yoğun bir talep var. Biz bu talepleri karşılamakta zorlanıyoruz. İleriki dönemde kapasitemizi genişleterek talepleri karşılayacağımızı düşünüyorum. Amacımız ihracat yaptığımız ülkelerin sayısını arttırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak."

Bakhramov, çiftliklerinde anaç hale getirilen sülüklerin bir kısmının satıldığını, bazılarının da damızlık olarak ayrıldığını belirterek yavru sülüklerin doğduktan 1 yıl sonra satılacak boya ulaştığını aktardı.

Saidamir Bakhramov, sülüklerin tanesinin 5 liradan satıldığını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

tibbi suluk

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Meme Sağlığı Günü doktor Farah Riyad Uluslararası Organ Nakli Ağı Murat Elevli Dünya Osteoporoz Günü Şansın Tüzün denizli begum topan tip hukuku tazminat davalari prof. dr. hakan hakeri diyarbakir ali yuksel teror orgutu kızılay barış pınarı tıbbi sülük ambulans 112 acil Sildenafil sitrat Tarım ve Orman Bakanlığı grip aşısı sağlık bakanı gamze taşcıer TEİS tarım ve orman bakanlığı Nurten Saydan meme kanseri Vahit Özmen obezite depresyon Ayşegül Atmaca menenjit beyin kanaması Dünya Gıda Günü FAO Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Nazım Serdar Turhal yüz nakli ömer özkan Akdeniz Üniversitesi ByLock FETÖ Meme kanseri Gökhan Demir meme kanseri İSTAHED Sibel Baktır Altuntaş Sağlık Bilimleri Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıpta Öncülük pratisyen hekim Şuhut Devlet Hastanesi Kanserle mücadele Dina Mired
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
28/10-31/10 6. Ulusal Bağırsak Mikrobiyotası ve Probiyotik Kongresi ENDOKRİNO... ANTA
28/10-01/11 5. Ulusal Klinik Mikrobiyoloji Kongresi MİKROBİYO... İZMİ
31/10-02/11 Türkiye Maternal Fetal Tıp Derneği Ultrasonografi Kursu KADIN... İSTA
30/10-03/11 63. Türkiye Milli Pediatri Kongresi PEDİATRİ KIBR
23/11-23/11 TMFTP Tıbbi Uygulamalar ve Hukuk Kongresi TIP... ANKA
21/11-24/11 15. Türkiye Acil Tıp Kongresi ACİL TIP ANTA
26/11-30/11 3. Uluslarası – 21. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi HALK SAĞLIĞI ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.