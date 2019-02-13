Tıbbi Tedarik Kongresinde gündem: Sağlık öncelikli politika olarak devlet ekonomilerine yön verecek

Sağlık Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Endüstrisi Platformu tarafından bazı derneklerin desteğiyle, turizm merkezi Belek'teki bir otelde düzenlenen "Tıbbi Tedarik Kongresi" başladı.

Sözüer, açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye'de özellikle son 15 yılda sağlık alanında yakalanan başarıya, tıbbi tedarik zincirinde de ulaşmak gerektiğini söyledi.

Özellikle savunma sanayisinin ilham veren başarı öyküsünün sağlık alanında da gerçekleşebileceğini vurgulayan Sözüer, Türkiye'de artık sağlığın, öncelikli ele alınması gereken stratejik bir sektör olduğuna işaret etti.

Tıbbi tedarik zincirinin verimliliğinin yanında millileşme ve yerlileşmesinin de önemli olduğuna dikkati çeken Sözüer, dünyanın artık tıbbi tedarik zincirinde merkezi alımlara giderek çok daha güçlü yapıları oluşturduğunu, büyük veri, yapay zeka, makine öğrenmesi gibi ileri teknolojiye önem verdiğini belirtti.

Tıbbi tedarik döngüsünü birçok parametre ekseninde ele alarak doğru yönetmek zorunda olduklarını bildiren Sözüer, şunları kaydetti:

"Bu döngü, durağan ya da statik bir süreç değildir, aksine her noktada ihtiyaçlara doğru cevap verebilen, bunun yanında da yüksek teknolojinin sağladığı avantajları kendi bünyesine dahil edebilen bir yaklaşımla olabilir. Dünya ölçeğinde sağlık, önümüzdeki yıllarda 10 trilyon doların üzerinde hacimlere ulaşarak, hatta savunma sanayisinden bile daha öncelikli politika alanı olarak devlet ekonomilerine yön verecek bir alan haline gelecektir."

"Türkiye, sağlıkta çekim merkezi konumunda"

Kamu İhale Kurumu 2. Başkanı Şinasi Candan ise Türkiye'nin kaliteli sağlık hizmeti sunan bir çekim merkezi konumunda olduğunu söyledi.

Bu yıl istisna alımlar hariç toplam 175 milyar liraya ulaşan 77 bin 568 ihale yapıldığına işaret eden Candan, "Bu ihalelerin yüzde 43'ü mal alımı, yüzde 31'i hizmet alımı, yüzde 26'sı yapı işi ihalesi olmuştur. Tıbbi ürün ve hizmet alımlarında toplam tutarı 7,5 milyar liraya ulaşan bir alım gerçekleşmiştir. Bu alımın 5,5 milyar lirası tıbbi cihaz ve ilaç alımı, 2 milyar lirası tıbbi cihaz kiralama ve sağlık hizmet alımı şeklinde olmuştur." diye konuştu.

Tedarik zincirinde halkaların güçlendirilmesi, geri ödeme, kişisel verilerin koruması, tıbbi tedarikte yerelleşme, millileşme ve globalleşme konularının ele alınacağı kongre, 14 Şubat'ta sona erecek.